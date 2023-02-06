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Гроші закінчуються: озвучено обсяг дефіциту російського бюджету

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Гроші закінчуються: озвучено обсяг дефіциту російського бюджету
Попередній обсяг видатків бюджету в січні – 3,117 трильйони рублів
фото:www.stupinoadm.ru

Дефіцит федерального бюджету в січні становитиме 1,76 трильйони рублів

Згідно з попередньою оцінкою Мінфіну Росії, дефіцит федерального бюджету в січні становитиме 1,76 трильйона рублів. Про це йдеться на веб-сайті міністерства.

У відомстві також розкрили, що нинішній показник на 35% нижчий за обсяг надходження доходів у січні 2022 року. Попередній обсяг видатків бюджету в січні – 3,117 трильйони рублів, що на 59% більше за минулорічні показники. У Мінфіні пояснили, що прискорення витрат на початку року в основному пов'язане з оперативним укладанням контрактів та авансуванням фінансування за окремими витратами, що контрактуються.

Нафтогазові доходи склали 426 мільярдів рублів і впали порівняно з цифрами січня 2022 року на 46%. Нафтогазові доходи впали на 28%, склавши 931 мільярд рублів.

Нагадаємо, зараз щоденні втрати російської економіки становдлять $280 млн. Доходи Москви від експорту нафти у січні 2023 року впали майже на 30% порівняно з січнем 2022 року, тобто приблизно на $8 млрд. 

Уже цього тижня США готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва, щоб чинити тиск на РФ через наближення річниці вторгнення в Україну.

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Теги: втрати фінансування

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