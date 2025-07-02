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Іран готувався замінувати Ормузьку протоку – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Іран готувався замінувати Ормузьку протоку – Reuters
Уряд США не виключає можливості того, що завантаження мін було «хитрістю» Тегерана
фото з відкритих джерел

Через Ормузьку протоку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти і газу

Минулого місяця іранські військовослужбовці завантажили морські міни на судна в Перській затоці. Це посилило занепокоєння Вашингтона, що Тегеран готується до блокади Ормузької протоки після ударів Ізраїлю по Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Завантаження мін свідчить про те, що Тегеран, можливо, був серйозно налаштований заблокувати один з найбільш завантажених судноплавних шляхів у світі, що могло б призвести до ескалації конфлікту й серйозно зашкодити світовій торгівлі. Через Ормузьку протоку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти і газу, і її блокування, ймовірно, призвело б до різкого зростання світових цін на енергоносії.

22 червня іранський парламент підтримав рішення про перекриття протоки. Остаточне рішення про закриття протоки мала б ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану. Тегеран і раніше неодноразово погрожував закрити протоку, але ніколи не виконував обіцянку.

За словами джерел агентства, уряд США не виключає можливості того, що завантаження мін було «хитрістю» Тегерана. Іранці могли підготувати міни, аби переконати Вашингтон, що країна серйозно налаштована на закриття протоки. Іранські військові також могли просто робити необхідні приготування на випадок, якщо керівництво віддасть відповідний наказ.

22 червня іранський парламент підтримав рішення про перекриття протоки
22 червня іранський парламент підтримав рішення про перекриття протоки

Ормузька протока лежить між Оманом та Іраном, з'єднує Перську затоку з Оманською. Ширина протоки в найвужчому місці становить близько 34 км, а ширина судноплавної смуги – трохи більше як 3 км.

Члени ОПЕК Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак експортують більшу частину своєї нафти через протоку, переважно до Азії. Катар, один з найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу, відправляє майже весь свій СПГ через протоку. Іран також експортує більшу частину своєї нафти через протоку, що теоретично обмежує ризик блокування Тегераном цього шляху. Проте виділив багато ресурсів для того, аби переконатися, що зможе це зробити, якщо вважатиме за потрібне.

Зазначається, що станом на 2019 рік Іран зберігав понад п'ять тисяч морських мін, які можна швидко розгорнути за допомогою невеликих швидкісних катерів.

Нагадаємо, Туреччина активно розвиває сухопутні та морські логістичні маршрути для мінімізації ризиків можливого закриття Ормузької протоки. Вона є ключовою транспортною артерією для експорту нафти та газу з країн Перської затоки. 

До слова, керівник Shell, однієї з найбільших компаній, що торгує нафтою та природним газом, попередив, що потенційне блокування Ормузької протоки Іраном може спровокувати «серйозне потрясіння» на ринку нафти.

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Теги: Іран

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