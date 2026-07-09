Італія звинуватила російських дипломатів у шпигунстві та висилає їх з країни

Посол РФ в Італії Сергій Парамонов звинуватив Рим у прагненні максимально обмежити російський вплив у країні

Італія ухвалила рішення вислати двох російських військових аташе – Івана Горбачова та Михайла Астахова. Вони мають залишити країну протягом трьох днів через підозри у шпигунській діяльності. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише «Главком».

«Москва продовжує використовувати методи гібридної війни проти Заходу та Італії. Це серйозне й неприйнятне втручання в роботу італійських державних інституцій та національну безпеку», – наголосив глава МЗС.

Рішення Рима ухвалили після затримання двох колишніх співробітників італійських спецслужб. За даними слідства, один із них протягом кількох років передавав представникам Росії інформацію, отриману від джерел, пов'язаних зі Збройними силами Італії.

Як повідомляють італійські ЗМІ, російську сторону цікавили дані про систему протиповітряної оборони SAMP/T і ракети Aster, які постачаються Україні, а також інформація про місію НАТО в Болгарії та компанію Avio, що виробляє двигуни для безпілотників і надзвукових ракет.

Слідчі стверджують, що підозрюваний отримував винагороду за співпрацю та передавав інформацію російській стороні протягом 12 років. Водночас його адвокат відкидає звинувачення у державній зраді, заявляючи, що йшлося виключно про дані з відкритих джерел.

У Москві вже заявили, що дадуть «відповідь» на рішення італійської влади. Посол РФ в Італії Сергій Парамонов звинуватив Рим у прагненні максимально обмежити російський вплив у країні.