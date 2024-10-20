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Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату
Балаклійський районний суд покарав пенсіонера-зрадника штрафом
фото з відкритих джерел

Колаборанта судили, проте тюрми він уникнув

Пенсіонер із Харківської області показав окупантам місце для розміщення техніки, щоб ті обстрілювали прилеглі села, годував росіян на блокпостах у Волоховому Яру та допомагав облаштовувати позиції. Про це йдеться у вироку Балаклійського районного суду.

«Обвинувачений вказав представникам збройних чи воєнізованих формувань держави-агресора вигідне місце розташування військової техніки, яке було неподалік від його домоволодіння, а саме у лісосмузі, для ведення вогню, скоординувавши позиції на прилеглі села, окрім того, використовуючи власну сільськогосподарську техніку, а саме трактор «МТЗ-82» синього кольору, допомагав в облаштуванні позицій для ведення вогню, а саме косив перед лісосмугою траву, для завезення військових гаубиць та проїзду іншої військової техніки представників держави-агресора», – ідеться у вироку.

За свою допомогу пенсіонер отримав від росіян вкрадений в місцевої агрофірми «Гракове» трактор «Беларус 1025.2», харчі та паливо.

Суд не призначив реального терміну покарання для обвинуваченого. Пенсіонер зобов'язаний виплатити 170 тисяч гривень штрафу та позбавлений права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк 15 років. Також у нього конфіскують майно.

Раніше Служба безпеки затримала у Дніпропетровській області чоловіка і жінку, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами для коригування ворожих ударів по об'єктах в регіоні.

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ФСБ, який шпигував за колонами Збройних сил України у Вінницькій та Черкаській областях. Про це повідомляє пресслужба відомства.  За даними СБУ, 51-річний чоловік використовував свій автомобіль для спостереження за рухом української військової техніки та передавав ці дані російським спецслужбам для наведення ракетних ударів по колонах. Він регулярно пересувався міжрегіональними трасами, спостерігаючи за маршрутами українських військових і надаючи ворогам інформацію про кількість та тип техніки, що рухалася до фронту.

Також повідомлялося, що зрадника-шахіста та колишнього громадянина України Сергія Карякіна призначено «сенатором» від «парламенту Криму» у Раді Федерації РФ. Раніше Карякіна обрали «депутатом кримського парламенту» від партії «Єдина Росія».

До слова, колишній український підприємець та нардеп, колаборант, проросійський політик та сепаратист Олег Царьов визнав, що, не зважаючи на цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі України, українська енергетика виявляє «разючі здібності до регенерації»

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Теги: трактор самоврядування майно Харківщина колабораціонізм росія енергетика партії Олег Царьов

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