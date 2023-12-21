Єреван зупинив мовлення російського радіо Sputnik  

Нещодавно Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Москву як на гаранта своєї безпеки

Після зради Москви у питанні Карабаху Єреван взявся за згортання російської присутності в медіапросторі

Комісія з телебачення й радіо Вірменії ухвалила рішення відкликати ліцензію пропагандистської радіостанції «Sputnik Армения» на 30 днів через принизливі висловлювання ведучого Тиграна Кеосаяна, чоловіка пропагандистки Маргарити Сімоньян. Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

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Комісія встановила, що 17 листопада у своїй програмі Кеосаян «у глузливих і принизливих висловах» коментував Вірменію та вірменський народ, «даючи оцінки, на які політичний оглядач і ведучий, який є іноземним громадянином, не має морального права».

«Також зафіксовано, що під час передачі було озвучено недостовірну або недостатньо достовірну інформацію, отриману з неперевірених джерел», – зазначив регулятор, не наводячи подробиць.

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У свою чого посольство РФ в Єревані прокоментувало рішення Комісії з питань телебачення та радіо Вірменії. «Цей крок не може не мати вигляд поступки тим, хто все голосніше виступає за розрив традиційних, взаємовигідних та взаємоповажних союзницьких відносин Росії та Вірменії», – наголошується у заяві російського посольства.

Нагадаємо, загострення у стосунках Росії та Вірменії почалися ще раніше. У вересня прем'єр Вірменії Нікол Пашинян написав листа російському диктатору Володимиру Путіну з виправданнями щодо бурхливих антиросійських процесів, які відбуваються всередині країни, але в Кремлі йому не відповіли.

Згодом Путін прокоментував листа та заявив, що вони з прем’єром Вірменії «на контакті». «Прем'єр-міністр Вірменії надіслав мені розгорнутий лист, ми з ним на контакті, у цьому плані з Пашиняном жодних проблем немає». Російський диктатор сказав, що вірменське керівництво «по суті визнало суверенітет Азербайджану над Карабахом», додавши, що статус Карабаху визначила сама Вірменія.

Зазначимо, раніше МЗС Росії викликало посла Вірменії. За повідомленням відомства, дипломатичному представнику зроблено жорстке зауваження у зв'язку з недружніми діями Єревана. До слова Пашинян назвав це «робочим процесом» та заявив, що ніяких проблем немає.

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Нагадаємо, нещодавно Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Москву як на гаранта своєї безпеки, після вторгнення Росії в Україну.

Крім того, Пашинян заявив, що Російська Федерація через свої дії або бездіяльність на Південному Кавказі віддаляється від нього.

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