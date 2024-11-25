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Збірна України вчетверте поспіль програла у відборі на Євробаскет-2025

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Збірна України вчетверте поспіль програла у відборі на Євробаскет-2025
На початку останньої чверті збірна України почала поступатися у рахунку Ізраїлю
фото: Facebook/Федерація баскетболу України

Українці вдруге програли у поєдинку проти збірної Ізраїлю

У поєдинку четвертого туру кваліфікації на Євробаскет-2025 збірна України знову поступилася збірній Ізраїлю (75:88). До цього Україна зазнала трьох поразок: від Словенії (73:87), Португалії (77:89), та Ізраїлю (73:86).

Ізраїль закріпився на третій сходинці у групі перед другим за три дні очним поєдинком команд. Попри п'ять поспіль нереалізованих триочкових на старті першої чверті, «синьо-жовті» повели у рахунку й здобули перемогу у 10-хвилинці з перевагою у п'ять очок – 16:11.

У другій чверті українці зменшили свій відрив до трьох очок, але до кінця 10-хвилинки збірна України знову збільшила свою перевагу до +11 – 40:29.

Після великої перерви «синьо-жовті» втримували перевагу до середини чверті, але ізраїльтяни скоротили відрив до українців та зрівняли рахунок. На початку останньої чверті збірна України почала поступатися у рахунку. Завершили гру українці з різницею у 13 очок – 75:88.

Кваліфікація Євробаскету-2025

Ізраїль – Україна 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18)

Турнірна таблиця, група А

  • Словенія – 7 очок (4 матчі), +16 (різниця очок);
  • Ізраїль – 7 (4), +19;
  • Португалія – 6 (4), +7;
  • Україна – 3 (3), -42.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу у лютому програла другий матч у кваліфікації на чемпіонат Європи-2025. У матчі українці зіграли з португальською командою. У попередньому матчі українці програли словенцям.

До слова, українських баскетболістів дискваліфікуватимуть на строк до двох років за відмову грати за збірну без поважної причини.

Теги: спорт Євробаскет Збірна України баскетбол Ізраїль

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