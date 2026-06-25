Північна Корея ввела в експлуатацію есмінець, здатний нести ядерну зброю

Судно, ймовірно, було побудовано за підтримки Росії

Північна Корея ввела в експлуатацію есмінець вантажністю 5 000 тонн, який лідер Кім Чен Ин називає символом зростаючого військово-морського та ядерного потенціалу країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Урочиста церемонія відбулася у західному порту Нампхо. Кім Чен Ин заявив, що військові кораблі, такі як «Чо Хьон», свідчать про те, що ядерне озброєння його військово-морських сил розвивається згідно з планом.

Після церемонії есмінець «Чо Хьон» був офіційно прийнятий на озброєння ВМС Північної Кореї і буде виконувати завдання з оборони західного узбережжя країни. Військовий корабель оснащений цілим комплексом систем, зокрема зенітною та протикорабельною зброєю, а також балістичними та крилатими ракетами, здатними нести ядерні боєголовки.

Південнокорейські офіційні особи та експерти кажуть, що судно, ймовірно, було побудовано за підтримки Росії на тлі поглиблення військових зв'язків між країнами, але деякі аналітики сумніваються, чи готове воно до активної служби.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин доручив військовим прискорити розробку нових озброєнь і продовжити зміцнення ядерного потенціалу країни.

До слова, за оцінками аналітиків, ядерний арсенал КНДР уже наближається до критичної межі і здатен долати наземні системи протиракетної оборони США.