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Китай продовжує погрожувати Філіппінам, через співпрацю із США

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Китай продовжує погрожувати Філіппінам, через співпрацю із США
Пекін продовжує закликати американську сторону «виправити свій неправильний підхід» та якомога швидше вивести ракетну систему назад до США
з відкритих джерел

Впродовж останніх місяців поблизу Сабіни сталося кілька небезпечних зіткнень між кораблями берегової охорони Китаю і Філіппін

Пекін застеріг Філіппіни від поглиблення військових зв’язків зі Сполученими Штатами та, зокрема, розміщення на своїй території американських ракетних комплексів, заявивши про безліч варіантів протидії оборонній співпраці Маніли з Вашингтоном, повідомляє Укрінформ.

«Сполучені Штати скористалися проведенням військових навчань для розгортання на Філіппінах свого ракетного комплексу середньої дальності. Китай неодноразово висловлював тверду незгоду і рішучий протест через такі дії», – сказав  речник Міністерства оборони КНР Чжан Сяоган, коментуючи наміри США залишити на Філіппінах наземний ракетний комплекс «Тайфун».

За словами військового, Пекін продовжує закликати американську сторону «виправити свій неправильний підхід» та якомога швидше вивести ракетну систему назад до США.

«Ми також звертаємось до філіппінської сторони не робити невірних висновків і не прив’язуватись до американської військової машини, що лише призведе до самознищення ними своєї батьківщини. У розпорядженні Китаю безліч варіантів дій, і ми будемо вживати рішучих заходів протидії в залежності від розвитку ситуації», – зауважив речник.

Він також заявив, що Китай має «незаперечний суверенітет» над спірними архіпелагом Спратлі та мілиною Сабіна в Південнокитайському морі і рішуче протидіятиме будь-якому порушенню територіального суверенітету і морських прав та інтересів КНР у прилеглих до них водах.

«Ми закликаємо Філіппіни не плекати ілюзій, не оцінювати невірно ситуацію та припинити всі марні авантюри і провокації», – зазначив Чжан.

Мілина Сабіна знаходиться в межах 200-мильної виключної морської зони Філіппін та за 1200 кілометрів від найближчого великого сухопутного масиву Китаю острова Хайнань, проте Пекін висуває претензії на суверенітет майже над усім Південнокитайським морем і цією мілиною зокрема.

Впродовж останніх місяців поблизу Сабіни сталося кілька небезпечних зіткнень між кораблями берегової охорони Китаю і Філіппін, внаслідок яких філіппінські судна зазнали пошкоджень, а кілька їх моряків були травмовані.

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Теги: Китай протест Філіппіни суверенітет

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