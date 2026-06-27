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КНДР демонстративно провела ракетні випробування в річницю Корейської війни

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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КНДР демонстративно провела ракетні випробування в річницю Корейської війни
У травні Пхеньян уже тестував комбінацію тактичних балістичних ракет і крилатих ракет із наведенням на базі штучного інтелекту
фото: ЦТАК

Кім Чен Ин: мета – автоматизація, далекобійність і надточність зброї на кордоні з Південною Кореєю

Північна Корея провела випробування ракетних систем, тактичних балістичних ракет і артилерії – і зробила це в символічну дату: річницю початку Корейської війни 1950–1953 років. За випробуваннями особисто спостерігав Кім Чен Ин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно з повідомленням державного Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), випробування охоплювали модернізовану 240-мм 24-зарядну реактивну систему залпового вогню, тактичні балістичні ракети та 155-мм самохідну гаубицю. Оновлена ракетна установка оснащена автономною системою точного наведення – дальність стрільби збільшено до 90 км.

КНДР демонстративно провела ракетні випробування в річницю Корейської війни фото 1
фото: ЦТАК

Кім Чен Ин, висловивши задоволення результатами, заявив, що Пхеньян у власних оборонних програмах прагне автоматизації, далекобійності та надточності. За його словами, мета – посилення оборони південного кордону, тобто рубежу з Південною Кореєю.

КНДР демонстративно провела ракетні випробування в річницю Корейської війни фото 2
фото: ЦТАК

Експерти: ціль програми – вся територія Південної Кореї

Лім Ил-чхоль, професор Інституту досліджень Далекого Сходу університету Кьонам, зазначив, що ці кроки свідчать про прискорення зусиль із укріплення південного кордону та інтеграції ядерних і звичайних сил. «Намір – повністю закріпити тактичні ядерні та ударні можливості у передових підрозділах, поставивши всю Південну Корею в зону досяжності», – сказав він, цитує Reuters.

Міністерство об'єднання Південної Кореї заявило, що випробування, схоже, є частиною п'ятирічного плану розвитку оборони КНДР. У травні Пхеньян уже тестував комбінацію тактичних балістичних ракет, артилерійських ракет і крилатих ракет із наведенням на базі штучного інтелекту.

КНДР демонстративно провела ракетні випробування в річницю Корейської війни фото 3
фото: ЦТАК

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Північна Корея після місячної паузи повернулася до ракетних запусків і оголосила про плани розгорнути нові 155-мм самохідні гаубиці вздовж кордону з Південною Кореєю до кінця 2026 року.

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Теги: ядерна зброя Південна Корея Кім Чен Ин балістичні ракети Північна Корея

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