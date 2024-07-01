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Ядерна доктрина: генсек НАТО повідомив, чого чекати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ядерна доктрина: генсек НАТО повідомив, чого чекати
Генсек НАТО не планує змінювати ядерну доктрину
фото із відкритих джерел

Ядерна стратегія НАТО змінюватись не буде 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю японській газеті Yomiuri, що альянс в даний час не бачить необхідності перегляду своєї ядерної доктрини.

«Безпосередньої загрози немає. НАТО не бачить необхідності перегляду своєї ядерної стратегії» – заявив генсек Столтенберг.

Він також зазначив, що процес заміни американських винищувачів, які використовуються для ядерного стримування, з F-16 на F-35 «продовжується як завжди».

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські війська не здатні здійснити «великий прорив» на фронті. Єнс Столтенберг сказав, що у союзників по НАТО немає «жодних інших ознак або підстав вважати, що у Росії є можливості і сили для здійснення великих проривів». Водночас генеральний секретар зауважив, що ЗСУ здатні не тільки утримувати фронт, а й завдавати Росії великої шкоди.

До слова, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обраний наступним Генеральним секретарем НАТО. Рютте розпочне виконання своїх функцій як Генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Столтенберга після десяти років керівництва Альянсом. Марк Рютте у своєму останньому на посаді прем’єр-міністра Нідерландів зверненні до народу закликав країну підтримувати Україну та берегти мир

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Теги: міністр НАТО ядерна зброя Єнс Столтенберг

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