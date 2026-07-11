Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Американська журналістка заявила, що на мундіалі США грали одразу проти двох збірних

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Американська журналістка заявила, що на мундіалі США грали одразу проти двох збірних
Ана Каспарян: США протистояли двом невеликим державам
Скріншот

Ана Каспарян не знала, що Боснія і Герцеговина – це назва однієї країни

Американська телеведуча Ана Каспарян у прямому ефірі шоу The Young Turks (TYT) заявила, що збірна США грала на Чемпіонаті світу 2026 з футболу проти «двох невеликих держав». Вона сприйняла назву Боснія і Герцеговина як дві окремі країни. Про це повідомляє «Главком».

Каспарян одразу стала героїнею вірусного відео після того, як припустилася кумедної географічної помилки в прямому ефірі, говорячи про матч збірної США проти Боснії і Герцеговини (2:0) в 1/16 фіналу ЧС-2026.

«Балогун отримав червону картку під час матчу між США та Боснією і Герцеговиною минулої середи. Це дві маленькі країни, тобто США протистояли двом невеликим державам», – сказала ведуча, коментуючи вилучення нападника Фоларіна Балогуна.

Фрагмент ефіру миттєво розлетівся соціальними мережами. Користувачі не стримували жартів, зазначаючи, що збірна США, виявляється, одночасно перемогла одразу двох суперників.

Це вже не перший ляп американських журналістів на мундіалі стосовно Боснії і Герцеговини. Раніше журналістка Ебігейл Велес осоромилася, зазначивши, що не знає, де ця країна знаходиться на карті.

Нагадаємо, між журналістами з Франції та Марокко виникла сутичка на пресконференції збірної Марокко, присвяченій зустрічі команди з Францією в чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу.

Конфлікт виник на початку пресконференції, коли футболіст марокканської збірної Браїм Діас відповідав на перше запитання. На задніх рядах два репортери почали кричати один на одного. Пізніше журналіст із Марокко заявив, що французький репортер вдарив його. У конфлікт довелося втрутитися співробітникам ФІФА.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Качка разом з прапором Шотландії взяла участь у марші
Качка приєдналася до маршу вболівальників збірної Шотландії на Чемпіонаті світу (відео)
19 червня, 18:28
Андрій Ярмоленко гратиме у новому сезоні лише в матчах УПЛ
«Динамо» гратиме в єврокубках без Ярмоленка – джерело
20 червня, 13:17
Роналду забив два голи узбекам
Португалія з дублем Роналду розгромила Узбекистан у грі Чемпіонату світу
23 червня, 22:09
Вінісіус Жуніор поки забиває у кожному поєдинку
Шотландія – Бразилія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
24 червня, 12:00
Мессі: Я живу одним днем
Чи зіграє Мессі на Чемпіонаті світу 2030? Відповідь легендарного аргентинця
24 червня, 14:47
Збірна України U-19 готується до старту юнацького Чемпіонату Європи, який пройде в Уельсі
Збірна України U-19 з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2026
27 червня, 17:48
В матчі ЧС-2026 проти Еквадору збірна Німеччини пропустила двічі і програла
Збірна Німеччини спробує перервати неприємну серію на мундіалях в матчі з Парагваєм
29 червня, 17:45
Раду Дрегушин повернувся до Серії A
«Тоттенгем» після рекордних трансферів відпустив оборонця в чемпіонат Італії
9 липня, 22:58
Луїс де ла Фуенте вперше зустрінеться з Руді Гарсією
Іспанія – Бельгія. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
Вчора, 09:50

Новини

Путініст Плющенко поскаржився, що його син фігурист виявився нікому непотрібним в Росії
Путініст Плющенко поскаржився, що його син фігурист виявився нікому непотрібним в Росії
Гравець, який вивів Іспанію у півфінал мундіалю, увійшов в історію футболу
Гравець, який вивів Іспанію у півфінал мундіалю, увійшов в історію футболу
Стало відомо, чи зможе Мбаппе зіграти проти Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
Стало відомо, чи зможе Мбаппе зіграти проти Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
Календар матчів АПЛ сезону 2026/27: коли відбудуться головні дербі та битви грандів Англії
Календар матчів АПЛ сезону 2026/27: коли відбудуться головні дербі та битви грандів Англії
Американська журналістка заявила, що на мундіалі США грали одразу проти двох збірних
Американська журналістка заявила, що на мундіалі США грали одразу проти двох збірних
Аргентина – Швейцарія. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026
Аргентина – Швейцарія. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
50K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua