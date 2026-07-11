Американська журналістка заявила, що на мундіалі США грали одразу проти двох збірних

Ана Каспарян не знала, що Боснія і Герцеговина – це назва однієї країни

Американська телеведуча Ана Каспарян у прямому ефірі шоу The Young Turks (TYT) заявила, що збірна США грала на Чемпіонаті світу 2026 з футболу проти «двох невеликих держав». Вона сприйняла назву Боснія і Герцеговина як дві окремі країни. Про це повідомляє «Главком».

Каспарян одразу стала героїнею вірусного відео після того, як припустилася кумедної географічної помилки в прямому ефірі, говорячи про матч збірної США проти Боснії і Герцеговини (2:0) в 1/16 фіналу ЧС-2026.

«Балогун отримав червону картку під час матчу між США та Боснією і Герцеговиною минулої середи. Це дві маленькі країни, тобто США протистояли двом невеликим державам», – сказала ведуча, коментуючи вилучення нападника Фоларіна Балогуна.

Фрагмент ефіру миттєво розлетівся соціальними мережами. Користувачі не стримували жартів, зазначаючи, що збірна США, виявляється, одночасно перемогла одразу двох суперників.

Це вже не перший ляп американських журналістів на мундіалі стосовно Боснії і Герцеговини. Раніше журналістка Ебігейл Велес осоромилася, зазначивши, що не знає, де ця країна знаходиться на карті.

Нагадаємо, між журналістами з Франції та Марокко виникла сутичка на пресконференції збірної Марокко, присвяченій зустрічі команди з Францією в чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу.

Конфлікт виник на початку пресконференції, коли футболіст марокканської збірної Браїм Діас відповідав на перше запитання. На задніх рядах два репортери почали кричати один на одного. Пізніше журналіст із Марокко заявив, що французький репортер вдарив його. У конфлікт довелося втрутитися співробітникам ФІФА.