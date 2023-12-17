Кувейт призначив нового еміра

Раніше шейх Машааль обіймав посаду заступника еміра

Спадковий принц Кувейту шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах проголошений новим еміром. Про це повідомляє Anadolu Agency.

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Кабінет міністрів Кувейту офіційно проголосив 83-річного шейха Машааля новим еміром країни. Згідно з конституційними положеннями Кувейту, кронпринц перебирає кермо влади, коли настає його черга.

Покійного еміра поховають у неділю під час церемонії, на якій будуть присутні лише близькі родичі. Емір Діван повідомив, що церемонії відбудуться в мечеті Білал ібн Рабах у місті Кувейт. Уряд Кувейту в офіційній заяві також висловив співчуття у зв'язку з смертю еміра, оголосивши 40-денну жалобу і закриття офіційних установ на три дні.

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Як повідомляється на сайті спадкоємного принца Кувейту, шейх Машааль народився в 1940 році і виріс у сьомим сином правителя Кувейту і братом трьох покійних правителів, правління яких припадає на період з 1977 по цей рік, включаючи шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха, його зведеного брата.

До смерті свого попередника шейх Машааль також обіймав посаду заступника еміра. У своїх промовах він постійно наголошував на важливості консенсусу між Кабінетом міністрів і Національною асамблеєю (парламентом), щоб врахувати побажання громадськості після попередніх політичних криз між цими двома органами.

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