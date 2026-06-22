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Лейбористи визначили фаворита на посаду наступного прем’єра

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Лейбористи визначили фаворита на посаду наступного прем’єра
Головний конкурент Стармера Енді Бернем зробив крок до боротьби за владу
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Після серії політичних невдач Кіра Стармера в партії дедалі частіше називають ім’я політика, який може очолити уряд Великої Британії

У Лейбористській партії Великої Британії посилилися розмови про можливу зміну керівництва. На тлі чуток про майбутню відставку прем’єр-міністра Кіра Стармера головним претендентом на роль його наступника називають мера Великого Манчестера Енді Бернема. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Останніми тижнями дедалі більше депутатів та представників уряду від Лейбористської партії закликали Стармера визначитися зі своїм політичним майбутнім.

Причиною стали невдалі для партії місцеві вибори, падіння рейтингів уряду та посилення внутрішньопартійної критики. Ситуацію додатково загострила переконлива перемога Енді Бернема на довиборах у виборчому окрузі Мейкерфілд.

Після цього політика почали активно називати головним фаворитом у разі зміни лідера партії. За даними The Guardian, Бернем уже користується значною підтримкою серед депутатів-лейбористів.

Видання також повідомляє, що Кір Стармер вихідними перебував у заміській резиденції Чекерс, де обговорював із найближчим оточенням своє політичне майбутнє та можливі сценарії передачі влади.

Водночас офіційного рішення про відставку наразі немає. Представники британського уряду наголошують, що прем’єр продовжує виконувати свої обов’язки та самостійно визначить подальші кроки.

Сам Бернем останнім часом дедалі частіше виступає із закликами до оновлення політичного курсу Лейбористської партії. Після своєї перемоги на довиборах він заявив про необхідність відповісти на нові виклики та запропонувати британцям інше бачення розвитку держави.

Напередодні Кір Стармер публічно заперечив інформацію про можливу добровільну відставку. Він заявив, що готовий брати участь у будь-яких внутрішньопартійних виборах та має намір боротися за збереження лідерства.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність залишитися на посаді попри зростання критики всередині Лейбористської партії. Водночас британські медіа повідомили про посилення позицій мера Великого Манчестера Енді Бернема, якого дедалі частіше називають головним претендентом на майбутнє лідерство в партії та посаду прем’єр-міністра.

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Теги: кір Велика Британія вибори

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