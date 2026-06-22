Зеленський відреагував на відставку премʼєра Британії Стармера

Глава держави звернувся до Кіра Стармера та всього британського народу

Президент Володимир Зеленський прокоментував відставку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис українського лідера в соцмережі X.

Володимир Зеленський подякував Кіру Стармеру за підтримку України.

«Кіре, дякую тобі за всю нашу співпрацю, твою підтримку та спільні рішення, які допомогли зробити нашу Європу та наш захист життя сильнішими. Сполучене Королівство було, є і залишатиметься серед світових лідерів. Тут, в Україні, ми глибоко цінуємо Британію, і кожна зустріч, кожна розмова, яку ми мали, завжди були сповнені реального змісту. Дякую, що ти завжди на зв'язку, завжди залучений і завжди прагнеш робити те, що потрібно і що дійсно допоможе», – написав очільник України.

Також Зеленський побажав Сполученому Королівству та всьому британському народу успіхів і реалізації національних цілей. Глава держави висловив впевненість у Британії.

«Кіре, ти завжди бажаний гість в Україні», – наголосив президент.

Що відомо про Кіра Стармера

Кір Родні Стармер – британський політик, юрист і державний діяч, який із 5 липня 2024 року обіймає посаду прем’єр-міністра Великої Британії та є лідером Лейбористської партії. Народився 2 вересня 1962 року в Лондоні в родині майстра з виготовлення інструментів Родні Стармера та медсестри Джозефіни Стармер. Дитинство провів у графстві Суррей. Вищу освіту здобув у Лідському університеті, де вивчав право, а згодом продовжив навчання в Оксфордському університеті.

Свою професійну кар’єру Стармер розпочав як адвокат, спеціалізуючись на захисті прав людини. Працював у правозахисних організаціях, був консультантом низки державних структур і здобув репутацію одного з провідних британських юристів у сфері прав людини. У 2002 році отримав статус королівського адвоката, а в 2008–2013 роках очолював Королівську прокурорську службу, обіймаючи посаду головного державного обвинувача Великої Британії. За заслуги в юридичній сфері у 2014 році був посвячений у лицарі та отримав титул «сер».

До Палати громад британського парламенту Кір Стармер був обраний у 2015 році від лондонського округу Голборн і Сент-Панкрас. Після референдуму щодо Brexit став тіньовим міністром із питань виходу Великої Британії з Євросоюзу та виступав за проведення повторного референдуму. У квітні 2020 року він очолив Лейбористську партію, змінивши Джеремі Корбіна, та взяв курс на її модернізацію і повернення до центристської політики.

На парламентських виборах у липні 2024 року Лейбористська партія здобула переконливу перемогу, поклавши край 14-річному правлінню консерваторів. 5 липня 2024 року Кір Стармер офіційно став прем’єр-міністром Великої Британії. Його уряд зосередився на реформах у сфері охорони здоров’я, розвитку економіки, зміцненні обороноздатності країни та підтримці України. Стармер послідовно виступає за зміцнення співпраці із союзниками по НАТО та збереження провідної ролі Великої Британії на міжнародній арені.

У 2007 році Кір Стармер одружився з Вікторією Александер, з якою виховує двох дітей. Він є першим за 14 років лейбористським прем’єром Великої Британії.

Нагадаємо, 22 червня 2026 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку. Стармер заявив, що залишає посаду лідера Лейбористської партії після критики з боку однопартійців. За словами Стармера, він почув позицію депутатів Лейбористської партії щодо того, хто має вести партію на наступні загальні вибори.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про свою відставку 22 червня. Окрім заяви про звільнення, очільник уряду планує представити чіткий і зрозумілий графік свого відходу з посади.

До слова, видання Bloomberg повідомляло, що понад 81 депутат від Лейбористської партії підтримали ідею зміни керівництва. Згідно з партійними правилами, саме підтримка щонайменше 20% парламентської фракції дозволяє офіційно запустити процедуру виборів нового лідера партії.