Ярославський НПЗ атакували безпілотники (відео)

Один із найбільших НПЗ Росії у Ярославлі опинився під атакою дронів

Підприємство переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік та виробляє авіаційне паливо

У російському Ярославлі вранці 28 серпня безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа, а в місті повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові Telegram-канали.

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Під час атаки жителі Ярославля чули вибухи. Російська протиповітряна оборона намагалася збити безпілотники, однак після атаки на території Ярославського нафтопереробного заводу виникла пожежа.

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Ярославський нафтопереробний завод, також відомий як Янос, є одним із найбільших і найстаріших НПЗ Росії. Підприємство входить до структури «Славнефти» – спільного підприємства російських нафтових компаній «Роснефть» і «Газпром нефть».

Потужність заводу становить близько 15 млн тонн переробленої нафти на рік. Підприємство випускає бензин, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум та нафтохімічну сировину.

Підприємство має стратегічне значення для російської паливної інфраструктури. Продукція ЯНОС використовується у логістичних ланцюгах постачання пального, зокрема для потреб російської армії.

Завод пов'язують із забезпеченням паливно-мастильними матеріалами Міністерства оборони РФ, силових структур та підприємств оборонної промисловості Центрального федерального округу Росії.

Окреме значення має виробництво авіаційного палива, яке може використовуватися для забезпечення потреб російської військової авіації.

Нагадаємо, що від початку 2026 року удари безпілотників та ракет далекої дії пошкодили щонайменше 28 з приблизно 48 нафтопереробних заводів Росії – загалом зафіксовано 81 окремий удар по цих об'єктах.