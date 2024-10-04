Лукашенко визвався «допомогти» Україні у відновленні

Диктатор вважає, що нова американська влада нібито буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде не до України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його країна нібито готова допомогти Україні у відновленні країни. Лукашенко вважає, що нова американська влада буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде «не до України». Про це повідомляє білоруське видання Belta.

Лукашенко заявив, що верхівкою України нібито керують американці. І якщо щось треба вирішити, Володимир Зеленський одразу летить до Вашингтона.

«Він не їде в Мінськ і Москву, щоб домовитися і врешті-решт закінчити цю війну. Він думає, що американці відбудують Україну після війни і вони будуть «заможними», міцними, мудрими. Ніхто їх відновлювати не буде. Влада зміниться – скажуть: «Володя, ти хто такий?», – заявив Лукашенко.

Диктатор вважає, що нова американська влада нібито буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде не до України.

«Тому керівництву України треба взяти голову в руки і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів», – підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї призведе до початку Третьої світової війни. Лукашенко зазначив, що оскільки Росії можуть відповісти на ядерний удар, вона застосує одразу весь арсенал, «а це вже світова війна».