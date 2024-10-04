Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко визвався «допомогти» Україні у відновленні

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лукашенко визвався «допомогти» Україні у відновленні
Лукашенко заявив, що верхівкою України нібито керують американці
фото з відкритих джерел

Диктатор вважає, що нова американська влада нібито буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде не до України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його країна нібито готова допомогти Україні у відновленні країни. Лукашенко вважає, що нова американська влада буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде «не до України». Про це повідомляє білоруське видання Belta.

Лукашенко заявив, що верхівкою України нібито керують американці. І якщо щось треба вирішити, Володимир Зеленський одразу летить до Вашингтона.

«Він не їде в Мінськ і Москву, щоб домовитися і врешті-решт закінчити цю війну. Він думає, що американці відбудують Україну після війни і вони будуть «заможними», міцними, мудрими. Ніхто їх відновлювати не буде. Влада зміниться – скажуть: «Володя, ти хто такий?», – заявив Лукашенко.

Диктатор вважає, що нова американська влада нібито буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде не до України.

«Тому керівництву України треба взяти голову в руки і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів», – підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї призведе до початку Третьої світової війни. Лукашенко зазначив, що оскільки Росії можуть відповісти на ядерний удар, вона застосує одразу весь арсенал, «а це вже світова війна».

 

Читайте також:

Теги: Олександр Лукашенко Володимир Зеленський влада диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

3 вересня, віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що написала заяву про відставку
Ірина Верещук заступить на посаду заступника голови Офісу президента
4 вересня, 20:59
Щорічно присуджується до восьми національних премій за такими номінаціями
Зеленський затвердив положення про Національну премію Шевченка
11 вересня, 14:24
Наслідки російського обстрілу по цивільному судну з продовольством
У Чорному морі окупанти вдарили ракетою по судну з пшеницею для Єгипту (фото)
12 вересня, 15:55
В «Укрзалізниці» наголосили, що робота триває сумісно із європейськими колегами, щоб максимально організовано впоратися зі стихією
Негода у Європі: «Укрзалізниця» назвала рейси, графік яких змінено
15 вересня, 22:51
У польському Глухолазі місцева річка вийшла з берегів, спричинивши повінь
Катастрофічні повені в Європі: кількість загиблих зросла до восьми
16 вересня, 06:07
Зеленський прогнозує закінчення війни
«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни
24 вересня, 06:31
Президент представив План перемоги Байдену
Зеленський презентував Байдену План перемоги: сторони готують наступні кроки
27 вересня, 00:38
Лукашенко: «Я вже говорив, що напад на Білорусь – це третя світова війна»
Лукашенко назвав «червону лінію», при перетині якої РФ застосує ядерну зброю
27 вересня, 13:49
The Economist пише, що «як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, у нього немає для цього ні людей, ні зброї»
Що потрібно зробити Україні та Заходу для перемоги у війні: версія від The Economist
29 вересня, 14:22

Політика

Лукашенко визвався «допомогти» Україні у відновленні
Лукашенко визвався «допомогти» Україні у відновленні
КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям на територію Південної Кореї
КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям на територію Південної Кореї
«ЄС може померти». Макрон попередив про небезпеку
«ЄС може померти». Макрон попередив про небезпеку
The Telegraph припускає, що Києву заборонили бити по РФ через помилку прем'єра Британії
The Telegraph припускає, що Києву заборонили бити по РФ через помилку прем'єра Британії
Міністр оборони Польщі знову пригрозив блокувати вступ України до ЄС
Міністр оборони Польщі знову пригрозив блокувати вступ України до ЄС
Новий прем'єр-міністр Японії зробив заяву щодо України
Новий прем'єр-міністр Японії зробив заяву щодо України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
20K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
9842
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
9000
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
7730
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
6784
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua