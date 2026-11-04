Білий дім зробив незвичну заяву про Трампа після поразки республіканців

Білий дім опублікував фотографію Дональда Трампа з нагадуванням, що він залишається президентом США

Адміністрація президента опублікувала нагадування про його повноваження на тлі перемоги демократів на виборах до Конгресу

Білий дім опублікував у соцмережі X фотографію Дональда Трампа з написом «Трамп досі ваш президент». Допис з'явився 4 листопада після проміжних виборів до Конгресу, на яких демократи здобули перемогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний акаунт Білого дому та The Independent.

На оприлюдненому знімку Трамп стоїть в Овальному кабінеті, спершись руками на стіл. Поверх фотографії розміщено напис: «PSA: Trump is still your president», що перекладається як «Важливе повідомлення: Трамп досі ваш президент».

Публікацію супроводили коротким коментарем: «Дякуємо за увагу до цього питання».

Незадовго до цього директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун також наголосив у соцмережі X, що Дональд Трамп залишається президентом Сполучених Штатів.

Повідомлення з'явилися на тлі результатів проміжних виборів 3 листопада. Демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу, що змінює політичні умови для адміністрації Трампа.

Сам президент раніше заявив, що республіканці програли через відсутність його прізвища у виборчих бюлетенях. Водночас під час кампанії він закликав прихильників голосувати за кандидатів партії так, ніби балотується особисто.

Після появи результатів Трамп також нагадав про президентське право вето. Він заявив, що готовий блокувати законопроєкти демократів, із якими не погоджуватиметься.

Попри зміну більшості в Конгресі, Трамп зберігає посаду президента та всі передбачені Конституцією повноваження. Новообрані законодавці розпочнуть роботу в січні 2027 року.

Водночас контроль демократів над Палатою представників може відкрити шлях до нових парламентських розслідувань щодо діяльності адміністрації та можливого ініціювання процедури імпічменту президента.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Трамп ризикує втратити контроль над Конгресом. Перед голосуванням республіканці мали незначну перевагу в обох палатах, а демократи розраховували повернути більшість і посилити контроль за діями Білого дому.

Також «Главком» аналізував результати виборів та їхні наслідки для України. Оглядач Остап Яриш звернув увагу на поразки низки американських політиків, які підтримували Україну, та зміну політичного балансу в Конгресі.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон попереджав про можливий імпічмент Трампа. За його словами, демократи можуть спробувати усунути президента з посади, якщо отримають контроль над нижньою палатою Конгресу.

Крім того, «Главком» повідомляв про можливий імпічмент міністра оборони Піта Гегсета. Демократи можуть ініціювати розслідування діяльності очільника Пентагону та викликати посадовців на парламентські слухання.

Також «Главком» писав про заяву Трампа щодо загрози імпічменту після проміжних виборів. Президент закликав республіканців забезпечити перемогу на виборах, попереджаючи про можливі політичні наслідки втрати більшості.