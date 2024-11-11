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Санду відреагувала на падіння російських дронів у Молдові

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Санду відреагувала на падіння російських дронів у Молдові
Президентка Молдови закликала громадян зберігати пильність
фото: MoldPres

Санду додала, що сам факт того, що в повітряному просторі Молдови літають іноземні дрони, «є приводом для занепокоєння»

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що нещодавні випадки падіння російських дронів на території країни «на даний момент не становлять небезпеки для Республіки Молдова». Про це повідомляє MoldPres. 

«З першого дня війни ми робили все для захисту повітряного простору Республіки Молдова, у тому числі провели закупівлі, щоб виявляти та не допускати ситуацій, які створюють небезпеку для громадян. Судячи з повідомлень установ, ці дрони не становлять небезпеки для громадян, але продовжуємо зберігати пильність», – заявила вона.

Санду додала, що сам факт того, що в повітряному просторі Молдови літають іноземні дрони, «є приводом для занепокоєння».

Нагадаємо, на території Молдови знайшли дрон. Його виявили в полі біля села Боросеній-Ной, що Ришканському районі. Територію довкола місця падіння безпілотника огородили правоохоронці, щоб фахівці могли його дослідити. Це вже друга подібна знахідка в країні за10 листопада, повідомляє Генеральний інспекторат молдовської поліції. Перший дрон упав на впав на околицях села Фирледень

У Міністерстві закордонних справ Молдови засудили порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада. Відповідну заяву у соцмережі Х зробив очільник відомства зовнішньополітичного Молдови Міхай Попшой.

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Теги: Молдова Майя Санду дрон росія

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