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Китай у грудні введе нові обмеження на постачання товарів подвійного призначення до РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Китай у грудні введе нові обмеження на постачання товарів подвійного призначення до РФ
КНР запровадить нові обмеження на постачання дронів до Росії
фото з відкритих джерел

Нові правила запровадять систему ліцензування експорту товарів подвійного використання, а також створять перелік обмежених товарів

Китай оприлюднив закон про контроль над експортом товарів подвійного призначення, який має набути чинності 1 грудня. Це сталося після того, як США наклали санкції на дві китайські компанії за допомогу Росії у створенні ударних безпілотників великої дальності. Про це повідомляє CNBC.

Нові правила запровадять систему ліцензування експорту товарів подвійного використання, а також створять перелік обмежених товарів, при цьому експортери таких товарів повинні будуть розкривати кінцевих користувачів і цільове використання експортованих товарів.

Як зазначає ЗМІ, Китай прагне показати себе як нейтрального гравця на тлі війни в Україні. Зокрема, у Міністерство торгівлі Китаю заявило, що «чітко сигналізує про те, що китайські лідери чутливі до критики Заходу» про підтримку російської економіки.

«Після кризи в Україні Китай зробив кілька заяв про контроль над безпілотниками і чітко заявив, що цивільні дрони не повинні незаконно використовуватися у військових цілях», – заявив представник Міністерства торгівлі Хе Ядун

Посадовець додав, що правоохоронці посилили перевірку експортних ліцензій на безпілотники і посилили перевірки «незаконного експорту».

Нагадаємо, з 1 вересня Китай запровадив обмеження поставок компонентів для дронів та самих дронів. Це обмеження призведе до великих ризиків.

Як повідомлялося, на саміті БРІКС в Казані Сі Цзіньпін висловив сподівання на те, що «дружба між Китаєм і Росією триватиме поколіннями, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться». Водночас Путін відповів, що Росія й надалі планує «посилювати координацію на всіх багатосторонніх платформах», щоб нібито забезпечити «глобальну безпеку та справедливий світовий порядок».

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі закликав Китай провести розслідування щодо звинувачень у постачанні зброї російським військовим, які беруть участь у конфлікті в Україні.

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Теги: Китай санкції експорт безпілотник

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