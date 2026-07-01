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Стало відомо, хто може очолити республіканців після Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стало відомо, хто може очолити республіканців після Трампа
Рубіо готовий поступитися Венсу на виборах президента США
фото: Reuters

Марко Рубіо готовий відмовитися від президентських перегонів, якщо кандидатом стане Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс дедалі більше зміцнює свої позиції як можливий кандидат від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року. За даними Associated Press, державний секретар Марко Рубіо готовий відмовитися від участі у перегонах, якщо Венс вирішить балотуватися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Як зазначає видання, Рубіо неодноразово говорив своїм радникам і помічникам, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду президента від Республіканської партії у разі участі Венса у виборах.

Водночас останніми місяцями Марко Рубіо суттєво посилив свій вплив в адміністрації Дональда Трампа. Обіймаючи одночасно посади державного секретаря та помічника президента з питань національної безпеки, він призначив низку своїх соратників на ключові посади у Раді національної безпеки Білого дому.

За інформацією Associated Press, попри спільну роботу в адміністрації, Рубіо та Венс дедалі частіше демонструють різні підходи до зовнішньої політики США.

Зокрема, Венс неодноразово критикував Ізраїль за його дії в Лівані, тоді як Рубіо продовжував підтримувати Тель-Авів або утримувався від коментарів щодо ситуації.

Крім того, за даними агентства, Рубіо скептично оцінював перспективи досягнення домовленостей із Тегераном та у квітні відмовився очолити американську делегацію на переговорах у Пакистані. Після цього Венс двічі звертався до президента Дональда Трампа з проханням доручити керівництво місією йому, і зрештою глава Білого дому погодився.

Попри повідомлення про різні підходи двох високопосадовців, речник Державного департаменту Томмі Піготт запевнив, що всередині адміністрації немає розбіжностей. «Рубіо та вся адміністрація на 100% діють у повній згоді з президентом Трампом», – заявив він.

Колишній американський дипломат Ян Келлі вважає, що і Рубіо, і Венс мають амбіції стати наступниками Дональда Трампа. Водночас, на його думку, перспективи віцепрезидента можуть погіршитися, якщо він не досягне успіху на іранському напрямку.

Associated Press також повідомляє, що Марко Рубіо використовує свої нинішні повноваження для зміцнення позицій у сфері національної безпеки. Зокрема, останніми тижнями на ключові посади були призначені його соратники, серед яких Майк Нітхем, який став заступником радника президента з національної безпеки, та Джеремі Льюїн, призначений заступником помічника держсекретаря у справах Західної півкулі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що не планує балотуватися на третій президентський термін. Водночас він позитивно відгукувався як про Джей Ді Венса, так і про Марко Рубіо, зазначивши, що Республіканська партія має сильний кадровий резерв для майбутніх президентських виборів.

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Теги: США вибори у США Марко Рубіо Джей Ді Венс

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