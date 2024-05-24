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Поїздка українських нардепів до Кишинева: спікер парламенту Молдови назвав мету

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Поїздка українських нардепів до Кишинева: спікер парламенту Молдови назвав мету
фото: glavcom.ua

Нардепи Михайло Радуцький та Микола Стефанчук були присутні на святковому марші у Кишиневі з нагоди Дня вишиванки

Українські депутати в рамках візиту до Кишинева обговорювали питання євроінтеграції та освітні програми для дітей з України у Молдові. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів спікер молдовського парламенту Ігор Гросу.

«Ми обговорювали питання Європейської інтеграції, як ми можемо допомогти один одному, щоб розпочати офіційні переговори в ЄС в червні. Попередньо це відбудеться 26 червня, після Європейських виборів. Також обговорювали питання освітніх програм для українських дітей у Республіці Молдова», – повідомив політик.

За словами Гросу, депутати Верховної Ради України просили знайти більше можливостей для формування окремих класів з викладанням українською мовою. Молдовський політик додав, що в країні відсутня достатня кількість викладачів української мови, але не виключив можливість ідентифікувати їх з-поміж біженців.

Нагадаємо, 17 травня у столиці Молдови Кишиневі відбувся святковий марш з нагоди Дня вишиванки, який організовував Національний конгрес українців Молдови (НКУМ).  До урочистостей долучилися народні депутати України з фракції «Слуга народу», члени депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Молдова. Країну відвідали народні депутати Михайло Радуцький та Микола Стефанчук.

Як повідомлялося, Молдова готова стати «стратегічним хабом» для відновлення України після завершення широкомасштабної військової агресії з боку РФ.

«Демократична та стабільна Молдова є надійним сусідом України, з якою ми маємо спільний кордон завдовжки 1200 кілометрів», – заявила президентка Молдови Майя Санду. Вона зазначила, що Молдова готується взяти на себе роль «стратегічного хаба» для повоєнного відновлення України.

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Теги: депутат Молдова Ігор Гросу

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