ООН закликає до створення глобальних інституцій для регулювання штучного інтелекту

Консультативний орган ООН наголосив на критичній важливості глобального управління штучним інтелектом

Консультативний орган ООН наголосив на необхідності глобального управління штучним інтелектом, закликавши ООН закласти основи для перших інклюзивних глобальних інституцій з регулювання цієї швидкозростаючої технології. Про це повідомляє AP.

У своєму звіті орган підкреслив трансформаційний потенціал ШІ, відзначаючи його здатність сприяти науковим відкриттям, економічному зростанню, покращенню охорони здоров'я та інших сфер. Однак без належного контролю переваги ШІ можуть бути обмежені невеликою кількістю країн, компаній та окремих осіб, а більш потужні системи можуть призвести до значних потрясінь на ринку праці, створення автономної зброї та загроз миру та безпеці.

Орган окреслив принципи, якими має керуватися формування нових інституцій, включаючи міжнародне право та права людини, і закликав до співпраці всіх урядів та зацікавлених сторін для захисту прав людини у контексті розвитку ШІ.

Звіт також висловив занепокоєння щодо обмеженої участі країн у поточних ініціативах з управління ШІ, закликаючи до більш інклюзивного підходу, який забезпечить представництво всіх країн у цьому важливому діалозі.

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