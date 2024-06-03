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Білий дім повідомив, хто представлятиме США на Саміті миру в Швейцарії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Білий дім повідомив, хто представлятиме США на Саміті миру в Швейцарії
США представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван
фото з відкритих джерел

Представники США на Глобальному саміті миру підтвердять підтримку народу України, який обороняється від російської агресії

Сполучені Штати на Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня представлятимуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Пресслужба зазначила, що Гарріс під час візиту до Швейцарії підкреслить відданість адміністрації президента США підтримці зусиль України щодо забезпечення «справедливого і тривалого миру, заснованого на суверенітеті і територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН».

«Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України, який обороняється від російської агресії, що триває. Радник із питань національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віцепрезидентки, щоб представляти Сполучені Штати на саміті», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру та шантажем схиляє до цього інші країни.

До слова, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні за участі Росії.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вже готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити саміт миру, який розпочнеться за два тижні.

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Теги: радник Камала Гарріс США саміт Швейцарія

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