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Reuters: Ердоган перетворив саміт НАТО на власний дипломатичний тріумф

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Reuters: Ердоган перетворив саміт НАТО на власний дипломатичний тріумф
Трамп допоміг Ердогану вирішити проблему, яка тривала роками
фото: Reuters

Поки союзники намагалися знайти спільну мову з Дональдом Трампом, президент Туреччини використав саміт для зміцнення своїх позицій у НАТО та відносин із Вашингтоном

Саміт НАТО в Анкарі став важливим дипломатичним успіхом для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Анкара не лише змогла зміцнити свій авторитет в Альянсі, а й отримала шанс перезапустити відносини зі США після кількох років напруженості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, Туреччина доклала значних зусиль, щоб використати проведення саміту для покращення відносин із президентом США Дональдом Трампом. Ердоган особисто зустрів американського лідера в аеропорту, а під час саміту атмосфера між двома політиками була помітно дружньою.

Зокрема, Трамп заявив про готовність скасувати санкції, запроваджені проти Туреччини після закупівлі російських зенітних комплексів С-400, а також допустив можливість продажу Анкарі американських винищувачів F-35. Хоча остаточного рішення поки немає, самі ці заяви стали серйозним дипломатичним сигналом.

За інформацією Reuters, для багатьох дипломатів головним завданням було взагалі забезпечити участь Трампа в саміті. Сам президент США заявив, що прибув до Анкари саме через Ердогана, що стало додатковим політичним бонусом для турецького лідера.

Водночас агентство наголошує, що реалізація обіцянок Трампа може зіткнутися з опором у Конгресі США. Американське законодавство пов'язує можливе повернення Туреччини до програми F-35 із відмовою Анкари від російських комплексів С-400.

Попри це, Reuters вважає, що навіть такі політичні сигнали стали значним успіхом для Ердогана, який уже багато років намагається відновити повноцінне стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, під час саміту НАТО Дональд Трамп неодноразово позитивно висловлювався про президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Крім того, американський лідер заявив про готовність переглянути санкційну політику щодо Анкари та допустив можливість відновлення постачання Туреччині винищувачів F-35.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Дональд Трамп США саміт НАТО

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