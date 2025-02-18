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Завершення війни в Україні вимагатиме «складної та напруженої дипломатії» – Рубіо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Завершення війни в Україні вимагатиме «складної та напруженої дипломатії» – Рубіо
Державний секретар США (по центру) дав зрозуміти, що Європа теж братиме участь у перемовинах для закінчення війни
фото: Reuters

Рубіо назвав перемовини з російськими посадовцями «першим кроком довгої та важкої подорожі»

Для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки, але неправильно їх визначати заздалегідь. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після переговорів з російською стороною в Ер-Ріяді, повідомляє The Guardian.

За словами Рубіо, сьогоднішні перемовини з росіянами є «першим кроком довгої та важкої подорожі».

«Для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, повинні бути поступки з боку всіх сторін», – наголосив він.

Водночас американський держсекретар натякнув на участь Європи у перемовинах щодо закінчення війни.

«Є й інші сторони, які мають санкції, Європейський Союз повинен буде бути за столом в якийсь момент, тому що у них також є санкції, які були введені», – сказав Рубіо.

Посадовець наголосив на меті завершити війну справедливо й прийнятно для всіх залучених сторін.

«Єдиним лідером у світі, який може це зробити (завершити війну в Україні – «Главком»), який може навіть об'єднати людей, щоб почати говорити про це серйозно, є президент Трамп», – каже він.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.

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Теги: Марко Рубіо Держдепартамент США США росія МЗС

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