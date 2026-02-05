Поблизу Санкт-Петербурга вибухнуло судно під ліберійським прапором

Після вибуху у моторному відсіку на судні спалахнула пожежа

Останній сигнал про місцеперебування контейнеровоза надійшов увечері 4 лютого

В акваторії Фінської затоки на підході до морського порту в Санкт-Петербурзі вибухнув контейнеровоз MSC Giada III під прапором Ліберії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на MNS.

За даними ЗМІ, після вибуху у моторному відсіку на судні спалахнула пожежа, вогонь охопив палубну надбудову. Займання на борту гасили кілька годин – на допомогу постраждалим із петербурзького порту прибули аварійно-рятувальне судно «Спасатель Карев» та криголам «Семен Дежнев».

Згідно з даними відстеження суден, 21 січня контейнеровоз вийшов із порту міста Агадір (Марокко), після чого подався до Бельгії. 31 січня він вийшов з порту Антверпен і взяв курс на Петербург.

За даними сервісу Starboard Maritime Intelligence, які наводить The Insider, останній сигнал про місцерозташування контейнеровоза надійшов близько 19:30 у середу, 4 лютого, після чого він зник з радарів. Вранці 5 лютого судно з’явилося біля порту Петербурга.

Нагадаємо, Головне управління розвідки оприлюднило дані про 66 суден «тіньового флоту» Російської Федерації, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України.

Як повідомлялося, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни активніше зупиняти російські нафтові танкери, які використовуються для обходу санкцій.

До слова, російські спецслужби використовують судна «тіньового флоту» для шпигунства у європейських акваторіях. За даними розслідування CNN, що ґрунтується на звітах української та західної розвідок, агенти Кремля та колишні найманці таємно працюють на танкерах, які транспортують нафту в обхід санкцій.