Проросійській блок «Сильна Вірменія» оскаржує результати парламентських виборів у суді

Москва не може змиритися з тим, що Єреван остаточно розвертається в бік Заходу

Пашинян утримав владу у Вірменії, але дві проросійські сили теж пройшли до парламенту

Представники об'єднання «Сильна Вірменія» подали заяву з вимогою анулювати підсумки голосування, яке відбулося 7 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини-Вірменія.

Політична сила наполягає на визнанні результатів виборів недійсними через зафіксовані, на їхню думку, масштабні порушення.

Головні вимоги

Юристи та довірені особи блоку «Сильна Вірменія» підготували пакет документів, який передали на розгляд суддів. Вони заявляють про незгоду з офіційними цифрами Центрвиборчкому та вимагають:

Повного анулювання результатів голосування від 7 червня.

Призначення повторних виборів до законодавчого органу країни.

Проведення розслідування щодо фактів можливих фальсифікацій.

Що каже влада та Центрвиборчком

Конституційний суд Вірменії має розглянути позовну заяву у визначені законодавством терміни.

Водночас у Центральній виборчій комісії республіки раніше заявляли, що парламентські вибори пройшли відповідно до чинного законодавства, а зафіксовані поодинокі скарги не здатні суттєво вплинути на загальний розподіл мандатів у новому парламенті.

Результати виборів у Вірменії

14 червня, Центральна виборча комісія Вірменії опублікувала остаточні результати парламентських виборів, що відбулися 7 червня. Згідно з офіційними підсумками, до нового скликання Національних зборів проходять лише три політичні сили, а проєвропейська партія влади здобула абсолютний контроль над законодавчим органом:

«Громадянський договір» (Нікол Пашинян) – 49,74% голосів. Політсила отримує 64 мандати зі 101, що дозволяє їй одноосібно сформувати новий уряд та приймати закони без створення коаліцій.

– 49,74% голосів. Політсила отримує 64 мандати зі 101, що дозволяє їй одноосібно сформувати новий уряд та приймати закони без створення коаліцій. «Сильна Вірменія» (Самвел Карапетян) – 23,27% голосів (29 мандатів). Цю опозиційну структуру пов'язують із Кремлем, а її лідер-мільярдер довгий час жив і працював у РФ.

– 23,27% голосів (29 мандатів). Цю опозиційну структуру пов'язують із Кремлем, а її лідер-мільярдер довгий час жив і працював у РФ. Блок «Вірменія» (Роберт Кочарян) – 9,92% голосів (12 мандатів). Ще одна відверто проросійська сила на чолі з експрезидентом країни.

«Главком» писав, що у Російській Федерації офіційно поставили під сумнів результати парламентських виборів у Вірменії, на яких перемогу здобула партія чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. У Кремлі назвали ситуацію в країні «непростою». Про це в коментарі російському пропагандистському агентству заявив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. Головний російський розвідник дав зрозуміти, що Москва незадоволена волевиявленням вірменського народу та намагається підірвати легітимність новообраної влади.

Раніше Путін запропонував Вірменії якнайшвидше організувати всенародний референдум про вибір подальшого економічного вектору розвитку. Він закликав вірменську сторону ретельно прорахувати кожен крок перед ухваленням рішення, а сам процес обговорення зробити щирим і публічним. Російський диктатор акцентував, що нормативні бази ЄС та ЕАЕС суттєво відрізняються, а адаптація до європейських стандартів забере у Вірменії багато часу та значних інвестицій.