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Українське посольство в Австрії тимчасово закривається: яка причина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українське посольство в Австрії тимчасово закривається: яка причина
Консульський відділ відновить роботу 30 вересня
фото з відкритих джерел

Раніше українське посольство отримало повідомлення про замінування будівлі

У п'ятницю, 27 вересня, українське посольство у Відні отримало повідомлення про можливе мінування будівлі. Через це тимчасово припинено консульське обслуговування. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Австрія.

«Для гарантування безпеки відвідувачів було ухвалене рішення тимчасово призупинити консульське обслуговування, здійснити перевірку приміщень та оцінку потенційних загроз спільно з австрійською поліцією. Безпека наших громадян завжди у безумовному пріоритеті», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що у посольстві було проведено перевірку – вибухових пристроїв не виявлено. Однак австрійська поліція рекомендувала утриматися від відвідування будівлі. Саме тому консульський відділ відновить роботу в понеділок, 30 вересня.

Нагадаємо, до поліції Києва зателефонували невідомі та повідомили, що у приміщенні професійного коледжу, розташованого на вулиці Старосільській, закладена вибухівка. Для перевірки інформації за вказаною адресою прибули патрульні, ювенальні інспектори та слідчо-оперативна група, але, на щастя, жодних небезпечних предметів чи речовин не виявили.

До слова, невідомі повідомили про замінування Словʼянської гімназії у Дарницькому районі столиці.

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Теги: замінування Австрія посольство

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