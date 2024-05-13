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Посольство Сербії відновить роботу в Києві вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Посольство Сербії відновить роботу в Києві вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ
Вучич розповів Кулебі про проблеми, з якими стикається Сербія, особливо на міжнародному рівні
фото: instagram / buducnostsrbijeav

Представники Сербії та України обговорили європейський шлях обох країн та необхідність встановлення миру

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся у Белграді з головою МЗС України Дмитром Кулебою й заявив, що сербське посольство незабаром відновить роботу в Києві. Про це очільник Сербії повідомив в Instagram.

Вучич заявив, що їхня розмова з Кулебою була «дуже хороша та правильна». Зокрема, посадовці розглянули та домовилися про покращення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум бізнесменів двох країн.

«Також посол Сербії через короткий термін повернеться до виконання своїх обов'язків у Києві», – поінформував Вучич. За його словами, вони також говорили про європейський шлях обох країн та про нагальну необхідність встановлення миру.

Також Вучич розповів Кулебі про проблеми, з якими стикається Сербія, особливо на міжнародному рівні.

Нагадаємо, Перша леді України Олена Зеленська та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідали Сербію з офіційним візитом. Зеленська разом із Кулебою оглянули Белград та середньовічну фортецю Калемегдан у супроводі першої леді Сербії Тамари Вучич.

Також Зеленська була присутня на підписанні угоди про співпрацю між університетами Белграда та Києва. Як зауважує видання, візит є сигналом про те, що Сербія відходить від свого традиційного союзника Росії.

До слова, лідери Китаю та Сербії Александар Вучич і Сі Цзіньпін під час візиту останнього до Белграда підписали угоду, де задеклароване прагнення обох країн створити «спільноту зі спільним майбутнім». 

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Теги: Сербія посол посольство

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