Путін збирається до країни Азії, яка підтримує Україну

Путін після поїздки до Китаю зібрався навідатися в ще одну азійську країну

Російський диктатор обрав для візиту країну, яка підтримує територіальну цілісність й суверенітет нашої держави

Російський диктатор Володимир Путін зібрався відвідати В’єтнам. Наразі триває підготовка візиту. Про це повідомляє прокремлівський Telegram-канал.

Варто зазначити те, що Путін обрав для візиту країну, яка підтримує територіальну цілісність й суверенітет нашої держави.

Зокрема, В’єтнам надає гуманітарну допомогу Україні для подолання наслідків російської агресії, а між самими країнами існують багаторічні зв’язки.

Крім того, президент України Володимир Зеленський та прем’єр В’єтнаму Фам Минь Чин раніше мали розмову про активізацію двосторонніх контактів державами на різних рівнях.

Попри те, що Путін є воєнним злочинцем В'єтнам не зможе арештувати Путіна згідно з ордером Міжнародного кримінального суду, оскільки країна не є підписантом Римського статуту.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ В'єтнаму відклало заплановану зустріч з високопосадовцем ЄС із питань санкцій проти РФ напередодні можливого візиту до Ханоя російського диктатора.

Раніше повідомлялося, що у В’єтнамі громадянка Росії накинулася на місцевих жителів, звинувачуючи їх у тому, що вони «пішли проти Путіна».