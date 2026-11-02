Росія офіційно вийшла з Європейської конвенції проти катувань

Європейський комітет із запобігання катуванням втратив повноваження перевіряти місця позбавлення волі на території РФ

Росія 1 листопада офіційно припинила участь у Європейській конвенції про запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Відтепер міжнародні експерти не мають повноважень проводити моніторингові візити до російських в'язниць та слідчих ізоляторів у межах цього договору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Раду Європи.

Росія була учасницею конвенції з 1998 року. Документ передбачає незалежний контроль за дотриманням прав людей, позбавлених волі, зокрема можливість відвідування в'язниць, слідчих ізоляторів та інших установ утримання.

У Раді Європи зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року Європейський комітет із запобігання катуванням отримав численні повідомлення про ймовірні катування та жорстоке поводження з ув'язненими як у Росії, так і на тимчасово окупованих українських територіях.

Однак російська влада відмовлялася співпрацювати з комітетом. Через це міжнародні експерти не мали можливості незалежно перевірити отримані свідчення та встановити обставини ймовірних порушень.

«Вихід Російської Федерації знаменує собою кінець мандату комітету на моніторинг у країні. Це також означає припинення будь-якого незалежного моніторингу місць позбавлення волі в Російській Федерації», – заявив президент комітету Алан Мітчелл.

Припинення участі в конвенції позбавляє європейських експертів правової основи для здійснення перевірок російських установ утримання. Водночас це не скасовує міжнародно-правових зобов'язань Росії щодо заборони катувань, які випливають з інших договорів.

Нагадаємо, ще 26 серпня 2025 року «Главком» повідомляв про рішення російського уряду розпочати процедуру виходу з Європейської конвенції проти катувань. Тоді прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав відповідну постанову. Конвенція передбачала можливість міжнародних перевірок в'язниць, слідчих ізоляторів та інших місць утримання людей.

Раніше Головне управління розвідки України повідомило про накази російським військовим катувати українських полонених. Українські правоохоронні органи та правозахисники продовжують документувати випадки жорстокого поводження з військовополоненими.