Сибіга підняв прапор України над почесним консульством у Дамаску

Сигіба: Підняв прапор разом із почесним генеральним консулом Тамером Аль-Тунсі та членами нашої спільноти

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в рамках свого візиту до Сирії підняв прапор над почесним консульством у Дамаску та зустрівся з українською громадою. Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі X.

«Сьогодні я мав честь підняти український прапор над нашим почесним консульством у Дамаску. Разом із почесним генеральним консулом Тамером Аль-Тунсі та членами нашої спільноти. Я подякував їм за збереження української мови та культури. Наші люди – наш пріоритет номер один», – зазначив він.

Today, I had the honor of raising the Ukrainian flag over our Honorary Consulate in Damascus.



Alongside Honorary Consul General Tamer Altounsi and members of our community. I thanked them for preserving the Ukrainian language and culture.



Our people are our number one priority. pic.twitter.com/4doeeDfn2E — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 30, 2024

Нагадаємо, Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги та відновити навчання сирійських студентів, також вона очікує від нової влади поваги до своєї територіальної цілісності та суверенітету. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному із сирійським колегою Асаадом Хассаном аш-Шайбані брифінгу в Дамаску.

«Я тут для того, щоб передати сирійському народові особисте послання від Президента України Володимира Зеленського: Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці», – підкреслив Сибіга.

Він зазначив, що завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доправлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми «Зерно з України», та заявив про готовність доставити в рази більше безкоштовної гуманітарної допомоги.

У складі нашої делегації міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, що свідчить про серйозність намірів Києва розвивати співпрацю в цій сфері, додав глава МЗС.

Як повідомлялося, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.