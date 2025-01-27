Угорщина в останню мить погодилася продовжити санкції проти РФ – Politico

Орбан заявляв, що чекає інавгурації Трампа, перш ніж ухвалювати рішення про санкції

Угоду про продовження санкцій буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС

Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти Російської Федерації. Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу «енергетичної безпеки». Про це повідомляє Politico.

Посли ЄС мають зібратися на надзвичайному засіданні вранці 27 січня, а угоду буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ, що розпочнеться після цього в Брюсселі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підписати угоду про постачання азербайджанського газу в Угорщину і Словаччину, за умови, що Кремль не отримає від цього вигоди. Водночас Туреччина готова допомогти замінити Україну як транзитну країну.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що сценарій, за якого Угорщина сьогодні заблокує продовження санкцій, «не є базовим сценарієм».

«Це поставило б увесь ЄС і Угорщину в становище слабкості... Це також обмежило б США [з погляду] варіантів пошуку довгострокового стійкого миру в Європі», – наголосив він.

Один дипломат ЄС заявив, що Угорщина «грає з вогнем» і «закладає бомбу в трансатлантичні відносини», якщо заблокує санкції.

ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що блокує продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи відновлення постачання російського газу через українську газотранспортну систему.

Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Москвою та Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він навіть запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії. Хитрість, за словами прем’єра Угорщини, полягає в тому, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був би вже у власності покупців».