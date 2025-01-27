Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Угорщина в останню мить погодилася продовжити санкції проти РФ – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина в останню мить погодилася продовжити санкції проти РФ – Politico
Орбан заявляв, що чекає інавгурації Трампа, перш ніж ухвалювати рішення про санкції
фото з відкритих джерел

Угоду про продовження санкцій буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС

Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти Російської Федерації. Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу «енергетичної безпеки». Про це повідомляє Politico.

Посли ЄС мають зібратися на надзвичайному засіданні вранці 27 січня, а угоду буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ, що розпочнеться після цього в Брюсселі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підписати угоду про постачання азербайджанського газу в Угорщину і Словаччину, за умови, що Кремль не отримає від цього вигоди. Водночас Туреччина готова допомогти замінити Україну як транзитну країну.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що сценарій, за якого Угорщина сьогодні заблокує продовження санкцій, «не є базовим сценарієм».

«Це поставило б увесь ЄС і Угорщину в становище слабкості... Це також обмежило б США [з погляду] варіантів пошуку довгострокового стійкого миру в Європі», – наголосив він.

Один дипломат ЄС заявив, що Угорщина «грає з вогнем» і «закладає бомбу в трансатлантичні відносини», якщо заблокує санкції.

ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що блокує продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи відновлення постачання російського газу через українську газотранспортну систему.

Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Москвою та Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він навіть запропонував своєрідну хитрість, яка дозволить транспортувати блакитне паливо з Росії. Хитрість, за словами прем’єра Угорщини, полягає в тому, щоб російський газ до моменту потрапляння на територію України «був би вже у власності покупців».

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан санкції росія Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині ППО працює по російських безпілотниках
На Київщині ППО працює по російських безпілотниках
19 сiчня, 13:06
Нафтопереробний завод виробляє майже 7% усього дизпалива в країні
Найбільший НПЗ на півдні Росії зупинив половину потужностей через пожежу
16 сiчня, 16:34
Трамп говоритиме з Путіним з позиції сили
Одна з країн Європи заявила про готовність організувати зустріч Трампа та Путіна
12 сiчня, 19:13
З 22 січня до 5 березня будуть скасовані деякі рейси між Ташкентом і Самаркандом
Узбецька авіакомпанія Qanot Sharq заявила про скорочення кількості рейсів до Росії
7 сiчня, 16:45
Путін і Трамп створюють проблеми для європейської безпеки
«Тривожна геополітична комбінація» Путіна й Трампа загрожує ЄС – Financiаl Times
7 сiчня, 11:14
Ситуація на фронті 7 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2025 року
7 сiчня, 00:00
Поховали окупанта Федорова у місті Котове Волгоградської області
ЗСУ знищили російського футбольного тренера
4 сiчня, 16:33
Рішення ще має схвалити Урядова рада закордонних справ і оборони
Греція передасть Україні американські ракети Sea Sparrow
28 грудня, 2024, 22:56
Джо Байден намагається надати Києву якомога більше допомоги до завершення терміну його повноважень 20 січня
США виділить Україні новий пакет допомоги на $1,25 млрд: що в нього увійде
28 грудня, 2024, 02:20

Економіка

Угорщина в останню мить погодилася продовжити санкції проти РФ – Politico
Угорщина в останню мить погодилася продовжити санкції проти РФ – Politico
Bloomberg проаналізував, як депортація нелегальних мігрантів вплине на економіку США
Bloomberg проаналізував, як депортація нелегальних мігрантів вплине на економіку США
Трамп запровадив 25% мита на товари з Колумбії через відмову прийняти депортованих мігрантів
Трамп запровадив 25% мита на товари з Колумбії через відмову прийняти депортованих мігрантів
Українці у Польщі отримують штрафи на 120 тис. грн. Причиною може бути пунктуаційна помилка
Українці у Польщі отримують штрафи на 120 тис. грн. Причиною може бути пунктуаційна помилка
США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу
США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу
Спецпредставник Трампа назвав ціну на нафту, яка змусить Росію почати мирні переговори
Спецпредставник Трампа назвав ціну на нафту, яка змусить Росію почати мирні переговори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 січня 2025
22K
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
21K
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
15K
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру
6919
Російський літак скинув на Білгородську область «розумну бомбу»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:21
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua