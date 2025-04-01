В Угорщині знову спалахнули протести проти заборони ЛБГТ-маршів

Опозиція називає нещодавно ухвалений закон загрозою для демократії

У столиці Угорщини Будапешті відбулися нові масові протести проти закону, що забороняє проведення щорічних ЛГБТ-маршів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

фото: Reuters

Угорська опозиція називає закон про заборону ЛГБТ-маршів наступом на демократію. Занепокоєння висловили і низка іноземних посольств – у тому числі Франції, Німеччини та Великої Британії. Як зауважує Reuters, посольства США серед тих, що висловлювали стурбованість, не було.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан тим часом назвав акції протесту «провокаціями» і заявив, що сам факт проведення таких протестів означає «відсутність загроз для демократії».

Нагадаємо, 18 березня парламент Угорщини ухвалив закон, що забороняє проведення прайдів ЛГБТК+ спільнот. причому цей закон був проголосований за прискореною процедурою.

Після цього в угорській столиці відбулися масштабні акції протесту. Учасники протестів називали очільника уряду Віктора Орбана «фашистським диктатором» і скандували: «Орбан – геть!».