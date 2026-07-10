«Доводить до сказу». Глава Міноборони Польщі накинувся на критиків допомоги Україні

Владислав Косіняк-Камиш жорстко відповів критикам військової допомоги Києву, заявивши, що польські ракети краще збиватимуть російські цілі над Україною, ніж над Варшавою

Глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш різко відреагував на критику рішення Варшави передати Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Міністр заявив, що підтримка Києва відповідає національним інтересам Польщі, а противники такого рішення «втратили розум». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TVN24.

Новий конфлікт спалахнув після заяви керівника Управління міжнародної політики президента Польщі Марчина Пшидача. Він поставив під сумнів рішення про передачу Україні ракет і розкритикував заступника міністра оборони Цезарія Томчика, який, за його словами, відіграв ключову роль у цьому процесі. «Це зрада чи просто дурість?» – заявив Пшидач.

У відповідь Косіняк-Камиш наголосив, що особисто захищатиме рішення уряду щодо військової допомоги Україні. «Я захищатиму це рішення, ухвалене мною та урядом. Я запитую міністра Пшидача: те, що він говорить, – це зрада чи дурість? Учора НАТО заявило, що ми всі маємо підтримувати Україну. Поразка України у війні з Росією – найгірший сценарій для нас», – сказав міністр.

Очільник Міноборони також пояснив, що безпека Польщі безпосередньо залежить від здатності України стримувати російську агресію.

«Я волію, щоб наші Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу», – заявив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО сторонам не вдалося вирішити історичні питання. Водночас він позитивно оцінив перебіг переговорів і наголосив на необхідності продовження діалогу між Варшавою та Києвом. За словами польського лідера, обидві країни однаково оцінюють головну загрозу своїй безпеці, якою залишається Росія.