Спецпосланець Віткофф озвучив, чи відновлять військову допомогу Україні після зустрічі в Ер-Ріяді

Очікується, що 11 березня відбудеться зустріч американської сторони з українською делегацією у Саудівській Аравії

Спецпредставник Дональда Трампа Стівен Віткофф озвучив свої очікування від зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії. За його словами, це буде гарна зустріч. Водночас і гарний сигнал для росіян. Про це повідомляє «Главком», з посиланням на «Голос Америки».

Журналіст поставив питання спецпосланцю Віткоффу: «Що має представити Україна на їхній потенційній зустрічі в Саудівській Аравії, щоб США відновили військову допомогу та обмін розвідданими?».

«Це все вирішувати президенту (Трампу – «Главком»). Але він вважає, що лист Зеленського був дуже позитивним першим кроком. Там було вибачення, було визнання того, як багато зробили Сполучені Штати для України. І відчуття вдячності», – каже Віткофф.

За його словами, важливо щоб Україна визнавала підтримку США.

«Я думаю, що ми їдемо туди для зустрічі, ймовірно. Я думаю, що це буде хороша зустріч. Я справді так думаю. Сподіваюся, що це буде хорошим сигналом і для росіян, бо вони є проактивними у бажанні чогось достягнути», – сказав спецпосланець.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у вівторок, 11 березня, вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українською делегацією.

До складу української делегації, зокрема, ввійде голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Також радник Білого дому з національної безпеки заявив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті «заходи зміцнення довіри».

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.