Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, хто з кандидатів у президенти США лідирує в ключових штатах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стало відомо, хто з кандидатів у президенти США лідирує в ключових штатах
Результати підтверджують тенденцію попередніх аналогічних опитувань
фото: Bloomberg

Ймовірно,  із середини літа, коли партії офіційно оголосять кандидатів, опитування вкажуть на інші результати

Колишній президент США Дональд Трамп випереджає діючого президента Джо Байдена у п'яти з шести ключових американських штатах, де немає явної переваги прихильників Демократичної чи Республіканської партій і які часто визначають долю виборів. Про це свідчить спільне опитування The New York Times, Philadelphia Inquirer та Сієна-коледжу.

Згідно з опитуванням, Трамп випереджає Байдена серед потенційних виборців в Аризоні, Пенсильванії, Вісконсині, Неваді та Джорджії, хоча в перших трьох штатах відрив перебуває в межах статистичної похибки. В усіх цих штатах Байден переміг на президентських виборах у 2020 році.

У Неваді Трампу прогнозують 50% підтримки виборців проти 38% у Байдена, а в Джорджії – 49% проти 39%. Чинний президент США випереджає республіканця лише у Вісконсині.

Опитування показало, що Трамп значно покращив свої позиції серед молоді та темношкірих виборців у порівнянні з 2020 роком.

Ці результати підтверджують тенденцію попередніх аналогічних опитувань, які вказували на перевагу експрезидента США й свідчили, що скандали довкола нього та дії Байдена, схоже, не надто впливають на вподобання виборців.

Водночас не виключено, що американці ще не надто активно включені в передвиборчу кампанію, із середини літа, коли Демократична та Республіканська партії офіційно оголосять кандидатів на з'їздах, опитування вкажуть на інші результати.

Нагадаємо, прагнучи повернутися до Білого дому, Трамп регулярно спілкується з іноземними посадовцями, які намагаються вплинути на його думку щодо низки питань.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден відповів опонентові на цьогорічних президентських виборах Дональду Трампу, який запросив його на дебати.

«Я буду дебатувати. Я не знаю, коли, але я буду радий з ним (з Трампом – ред.) дебатувати», – сказав він в інтерв'ю телеведучому Говарду Стерну.

Читайте також: 

Теги: Джозеф Байден вибори Дональд Трамп вибори у США президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Планується створити міжнародний трастовий фонд, куди переказуватимуть кошти всіх державних активів РФ у ЄС
Заморожені активи РФ – на відбудову України: ПАРЄ затвердила резолюцію
16 квiтня, 20:50
Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією конгресу США
Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією конгресу США
22 квiтня, 22:28
Президент наголосив на необхідності захисту всіх атомних об’єктів від російських атак
Зеленський у річницю Чорнобильської катастрофи закликав світ тиснути на РФ для звільнення ЗАЕС
26 квiтня, 12:34
Трамп побачив, що ця опозиція щодо допомоги Україні насправді не популярна в Сполучених Штатах
Чи залишиться Україна без допомоги у разі перемоги Трампа: МЗС Польщі дало неочікувану відповідь
28 квiтня, 17:31
Бельгійський уряд ухвалив рішення щодо передачі Україні винищувачів
Бельгія передасть Україні F-16: Зеленський повідомив, коли чекати на винищувачі
7 травня, 20:33
Можливість контрнаступу української армії у 2025 році буде залежати від збільшення фінансування Конгресу та схвалення Білого дому
Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році: Білий дім оприлюднив деталі
5 травня, 17:31
Документи, які були видані до набрання чинності закону про мобілізацію, залишаються чинними
Для військовозобов'язаних запровадять новий документ: Генштабі повідомив деталі
4 травня, 14:06
Су-25 збили воїни 110-ї окремої механізованої бригади
ЗСУ збили на Донеччині російський Су-25 – Зеленський
4 травня, 21:17
Протестувальники йдуть до резиденції президента Агрентини з вимогою продовольчої допомоги
В Аргентині відбулись масові протести через брак їжі та роботи
8 травня, 12:23

Політика

ППО для України: США працюють над новими поставками
ППО для України: США працюють над новими поставками
Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану
Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану
Стало відомо, хто з кандидатів у президенти США лідирує в ключових штатах
Стало відомо, хто з кандидатів у президенти США лідирує в ключових штатах
Держсекретар США Блінкен відвідає Україну – Politico
Держсекретар США Блінкен відвідає Україну – Politico
ЗМІ розкрили деталі майбутньої безпекової угоди України та ЄС
ЗМІ розкрили деталі майбутньої безпекової угоди України та ЄС
Держдеп США відреагував на заміну Шойгу
Держдеп США відреагував на заміну Шойгу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Узятий в полон окупант показав інструкцію, яку йому видали командири
12K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
8430
Росія заявила, що навчилася ремонтувати двигуни західних літаків
7086
Чоловіків заохочуватимуть мобілізуватися до війська: депутат розповів подробиці
5318
Суд виніс вирок поліцейському, який штрафував людей за вигадані порушення
4923
Людей з футболками «ухилянт» необхідно хапати першими

Новини

День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
Вчора, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
Вчора, 11:08
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Вчора, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Вчора, 04:50
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
12 травня, 20:45

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua