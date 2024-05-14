Стало відомо, хто з кандидатів у президенти США лідирує в ключових штатах

Ймовірно, із середини літа, коли партії офіційно оголосять кандидатів, опитування вкажуть на інші результати

Колишній президент США Дональд Трамп випереджає діючого президента Джо Байдена у п'яти з шести ключових американських штатах, де немає явної переваги прихильників Демократичної чи Республіканської партій і які часто визначають долю виборів. Про це свідчить спільне опитування The New York Times, Philadelphia Inquirer та Сієна-коледжу.

Згідно з опитуванням, Трамп випереджає Байдена серед потенційних виборців в Аризоні, Пенсильванії, Вісконсині, Неваді та Джорджії, хоча в перших трьох штатах відрив перебуває в межах статистичної похибки. В усіх цих штатах Байден переміг на президентських виборах у 2020 році.

У Неваді Трампу прогнозують 50% підтримки виборців проти 38% у Байдена, а в Джорджії – 49% проти 39%. Чинний президент США випереджає республіканця лише у Вісконсині.

Опитування показало, що Трамп значно покращив свої позиції серед молоді та темношкірих виборців у порівнянні з 2020 роком.

Ці результати підтверджують тенденцію попередніх аналогічних опитувань, які вказували на перевагу експрезидента США й свідчили, що скандали довкола нього та дії Байдена, схоже, не надто впливають на вподобання виборців.

Водночас не виключено, що американці ще не надто активно включені в передвиборчу кампанію, із середини літа, коли Демократична та Республіканська партії офіційно оголосять кандидатів на з'їздах, опитування вкажуть на інші результати.

Нагадаємо, прагнучи повернутися до Білого дому, Трамп регулярно спілкується з іноземними посадовцями, які намагаються вплинути на його думку щодо низки питань.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден відповів опонентові на цьогорічних президентських виборах Дональду Трампу, який запросив його на дебати.

«Я буду дебатувати. Я не знаю, коли, але я буду радий з ним (з Трампом – ред.) дебатувати», – сказав він в інтерв'ю телеведучому Говарду Стерну.