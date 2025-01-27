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У Сі Цзіньпіна з'явиться наступник: Bloomberg спрогнозував, хто може очолити Китай

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Сі Цзіньпіна з'явиться наступник: Bloomberg спрогнозував, хто може очолити Китай
Сі Цзіньпін має готувати собі наступника
фото із відкритих джерел

Агенство Bloomberg зробило сміливі припущення щодо того, хто зможе очолити Китай у 2030-ті роки

Нещодавні кадрові призначення голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна на ключові керівні посади в країні можуть свідчити про підготовку наступника, яким, на думку експертів, може стати один із молодих чиновників, які народилися у 1970-х роках. Як пише агентство Bloomberg, понад 20% управлінських позицій у Китаї найближчим часом буде оновлено, і на ці пости прийдуть представники нового покоління.

«Цього року уряд президента Сі Цзіньпіна має намір здійснити низку перестановок, які дадуть змогу вперше побачити підростаюче покоління посадовців, які мають стати наступними вищими лідерами країни», – йдеться у публікації. 

Аналітики вважають, що до 2030-х років ці молоді лідери досягнуть віку близько 60 років – піку кар'єри для китайських держслужбовців. «Чим довше Сі Цзіньпін залишається при владі, тим більша ймовірність, що його майбутній наступник буде серед представників покоління після сімдесятих», – зазначає Ніл Томас із Центру аналізу Китаю в Інституті політики азійського суспільства.

Серед потенційних кандидатів роль наступника Сі Цзіньпіна Bloomberg виділяє Лю Цзе
Серед потенційних кандидатів роль наступника Сі Цзіньпіна Bloomberg виділяє Лю Цзе

Серед потенційних кандидатів на роль наступника Сі Цзіньпіна Bloomberg особливо виділяє Лю Цзе – наймолодшого губернатора в Китаї, який очолює багату прибережну провінцію Чжецзян. Проте експерти не виключають і інший сценарій: «Також можливо, що Сі порушить більше норм і збереже своїх близьких союзників при владі набагато довше за традиційний пенсійний вік, відкривши нову еру політики старих людей у ​​Пекіні», – додає Ніл Томас.

До слова, голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін розлютився через слова економіста Гао Шаньвеня.За даними джерел, аналітик припустив, що офіційний Пекін завищив дані про економічне зростання всередині країни.

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Теги: Сі Цзіньпін Китай

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