США скасували запрошення прем’єра Грузії на зустріч із Байденом: названо причину

Байден відмовився від зустрічі з грузинським прем'єром «через антидемократичні дії грузинського уряду, дезінформацію та негативну риторику на адресу США і Заходу»

Американська сторона скасувала запрошення Кобахідзе і відмовилася зустрітися з грузинською делегацією

Посольство Сполучених Штатів Америки в Грузії підтвердило відмову адміністрації президента США Джо Байдена від зустрічей із грузинською делегацією. Про це повідомляє Netgazeti.

Згідно із заявою посольства, американська сторона скасувала запрошення Кобахідзе і відмовилася зустрітися з грузинською делегацією «через антидемократичні дії грузинського уряду, дезінформацію та негативну риторику на адресу США і Заходу».

Байден прийме світових лідерів і високопосадовців ООН на традиційному прийнятті в Нью-Йорку 25 вересня.

Як повідомлялося, Кобахідзе, який очолює грузинську делегацію на Генасамблеї ООН, спочатку був у списку запрошених, однак потім його було звідки викреслено.

Нагадаємо, під час свого візиту до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей. Главі держави вдалось домовитись про тісну співпрацю із лідерами світових держав.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня.

До слова, у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.