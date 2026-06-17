Петер Мадяр доручив негайно перевірити угорські спецслужби через справу про золото «Ощадбанку»

Угорщина розслідує дії власних спецслужб у справі про золотий конвой «Ощадбанку»

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про початок масштабного внутрішнього розслідування у силових та податкових відомствах країни. Про це очільник угорського уряду повідомив у соціальній мережі Х, інформує «Главком».

Причиною розслідування стало резонансне затримання та незаконне вилучення мільйонів євро і золота з інкасаторських автівок українського «Ощадбанку», яке навесні здійснив режим Віктора Орбана.

Мадяр вимагає негайного втручання генпрокурора

За словами нового прем’єр-міністра, перевірці піддадуть структури, які безпосередньо брали участь у блокуванні українських коштів або намагалися легалізувати цей процес.

«Ми доручили провести негайне внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український золотий конвой. Генеральний прокурор повинен негайно зайнятися цим питанням», – наголосив Петер Мадяр.

Хронологія конфлікту: від конфіскації до повернення

Міжнародний скандал навколо українських активів розгорівся у березні 2026 року:

Затримання конвою: Угорські спецслужби заблокували на своїй території два броньовані інкасаторські автомобілі «Ощадбанку» з сімома громадянами України. Транспорт законно рухався в межах чинної міжнародної угоди між Ощадбанком та Raiffeisen Bank International.

Угорські спецслужби заблокували на своїй території два броньовані інкасаторські автомобілі «Ощадбанку» з сімома громадянами України. Транспорт законно рухався в межах чинної міжнародної угоди між Ощадбанком та Raiffeisen Bank International. Постанова Орбана: Увечері 9 березня уряд тодішнього прем'єра Віктора Орбана поспіхом ухвалив спеціальну постанову, щоб конфіскувати валюту й цінності та створити під це штучне «юридичне підґрунтя». Це рішення спровокувало серйозну дипломатичну напруженість між Києвом та Будапештом.

Увечері 9 березня уряд тодішнього прем'єра Віктора Орбана поспіхом ухвалив спеціальну постанову, щоб конфіскувати валюту й цінності та створити під це штучне «юридичне підґрунтя». Це рішення спровокувало серйозну дипломатичну напруженість між Києвом та Будапештом. Розблокування активів: Повернути власність України вдалося лише завдяки тиску українських міністерств, НБУ та зміні влади в Угорщині. Після перемоги на виборах лідера опозиційної партії «Тиса» Петера Мадяра всі незаконно утримані активи розблокували.

У травні 2026 року кошти та банківські метали успішно повернули українській стороні. Загалом інкасатори «Ощадбанку» везли €35 млн, $40 млн та 9 кг золота.

«Главком» писав, що рейд на конвой Ощадбанку поблизу Будапешта 5 березня був не випадковою перевіркою, а заздалегідь спланованою політичною акцією з чітко визначеними виконавцями. Журналісти стверджують, що заходи проти золотого конвою були ініційовані владою лише на папері, за операцією стояли політичні розрахунки. Також зазначається, що Державний секретаріат виконував вказівки Орбана.

Нагадаємо, Ощадбанк 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен банком в Австрії та Ощадбанком України.