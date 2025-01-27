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Польський міністр дорікнув Лукашенку за попередні результати виборів

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Польський міністр дорікнув Лукашенку за попередні результати виборів
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
фото з відкритих джерел

Політик вирішив іронічно прокоментувати попередні результати «виборів» у Білорусі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував результати «виборів» у Білорусі. Відповідний пост політик опублікував у соціальній мережі X.

«Тільки 87,6% білорусів люблять свого батька?! А решту розмістять у в'язницях?», – написав Сікорський.

Центральна виборча комісія Білорусі оголосила попередні результати «виборів» президента країни, які відбулися у неділю, 26 січня. Згідно з результатами, Олександр Лукашенко перемагає на виборах і усьоме стає президентом Білорусі. 

Попередня інформація про кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в президенти республіки Білорусь:

  • Гайдукевич Олег Сергійович – 2,02%,
  • Канопацька Ганна Анатоліївна – 1,86%,
  • Лукашенко Олександр Григорович – 86,82%,
  • Сиранков Сергій Олександрович – 3,21%,
  • Хижняк Олександр Миколайович – 1,74%,
  • проти всіх – 3,60%.

Остаточні підсумки виборів буде підбито ЦВК протягом 10 днів – не пізніше ніж 5 лютого. Підсумкова прес-конференція ЦВК про підсумки виборів відбудеться 27 січня об 11:00.

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Теги: міністр Олександр Лукашенко Польща вибори Білорусь

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