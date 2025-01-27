Польський міністр дорікнув Лукашенку за попередні результати виборів
Політик вирішив іронічно прокоментувати попередні результати «виборів» у Білорусі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував результати «виборів» у Білорусі. Відповідний пост політик опублікував у соціальній мережі X.
«Тільки 87,6% білорусів люблять свого батька?! А решту розмістять у в'язницях?», – написав Сікорський.
Tylko 87,6% Białorusinów kocha swojego baćkę?!
Czy reszta pomieści się we więzieniach?
Центральна виборча комісія Білорусі оголосила попередні результати «виборів» президента країни, які відбулися у неділю, 26 січня. Згідно з результатами, Олександр Лукашенко перемагає на виборах і усьоме стає президентом Білорусі.
Попередня інформація про кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в президенти республіки Білорусь:
- Гайдукевич Олег Сергійович – 2,02%,
- Канопацька Ганна Анатоліївна – 1,86%,
- Лукашенко Олександр Григорович – 86,82%,
- Сиранков Сергій Олександрович – 3,21%,
- Хижняк Олександр Миколайович – 1,74%,
- проти всіх – 3,60%.
Остаточні підсумки виборів буде підбито ЦВК протягом 10 днів – не пізніше ніж 5 лютого. Підсумкова прес-конференція ЦВК про підсумки виборів відбудеться 27 січня об 11:00.
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