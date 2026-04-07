Верховний лідер Ірану вперше за тривалий час зробив заяву

Моджтаба Хаменеї уперше за тривалий час виступив із заявою після ліквідації генерала КВІР

Хаменеї зробив письмову заяву, що лише посилює чутки про його важкий стан

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який рідко з’являється на публіці, зробив письмову заяву після загибелі керівника розвідки Корпусу вартових Ісламської революції. Про це пише Sky News, передає «Главком»

У своєму зверненні Хаменеї висловив співчуття та заявив, що загиблий «приєднався до шеренги воїнів, які пожертвували життям». Це одна з небагатьох публічних реакцій іранського лідера, який майже не з’являється в інформаційному просторі після приходу до влади.

Нагадаємо, унаслідок удару по Ірану загинув очільник розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерал Маджид Хадемі.

До слова, іранський чиновник заявив для CNN, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї не з’являється на публіці з міркувань безпеки, однак залишається при владі та перебуває у доброму стані.

Раніше стало відомо, що новопризначений верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї отримав легкі поранення. Поранення може пояснювати, чому Хаменеї не з’являвся на публіці. Згодом Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило, що верховного лідера Моджтабу Хаменеї було поранено.

Лише 12 березня Моджтаба Хаменеї зробив першу публічну заяву після обрання на посаду.

8 березня Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого.