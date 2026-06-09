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ЄС запропонував Україні проміжний варіант замість членства

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС запропонував Україні проміжний варіант замість членства
Україна побачила нову загрозу для вступу до Євросоюзу
фото: prostir.ua

У Києві побоюються, що країна може отримати переваги інтеграції без чітких гарантій повноцінного членства в ЄС

Україна та Європейський Союз опинилися перед новими викликами на шляху до вступу Києва в ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Старт переговорів і політичні ризики

Попри очікуване відкриття першого переговорного кластера вже наступного тижня, між українською владою, Брюсселем та окремими європейськими столицями зростає напруга через темпи реформ та подальші перспективи розширення Євросоюзу.

Київ і Брюссель публічно називають початок офіційних переговорів 15 червня важливим кроком на шляху до членства. Водночас українська сторона побоюється, що процес може сповільнитися через внутрішньополітичні фактори в країнах ЄС, зокрема майбутні президентські вибори у Франції та загальну зміну політичних пріоритетів усередині Союзу.

Дискусія щодо проміжних форматів інтеграції

Додаткове занепокоєння в Києві викликали пропозиції, які обговорюють Париж та Берлін. Йдеться про різні формати «асоційованого членства» та проміжних механізмів інтеграції для країн-кандидатів.

Глава представництва України при ЄС Всеволод Ченцов заявив, що на практиці Україні можуть запропонувати майже всі переваги інтеграції, окрім самого членства.

«На практиці Україні пропонують все, крім самого членства», – сказав він.

За даними видання, Київ не відкидає подібних ідей, однак прагне отримати чіткі гарантії того, що кінцевою метою залишатиметься повноправне членство в Європейському Союзі.

Київ наполягає на прискоренні процесу

Українська влада також наполягає на прискоренні переговорного процесу. Зокрема, Київ хотів би до кінця літа відкрити не один, а одразу кілька переговорних кластерів. На думку українських посадовців, це дозволило б продемонструвати суспільству та європейським партнерам, що перспектива вступу залишається реальною.

Водночас у Брюсселі дедалі частіше звертають увагу на темпи внутрішніх реформ. За інформацією Politico, ухвалення низки законів, необхідних для вступу до ЄС, останніми місяцями сповільнилося. Серед причин називають незаповнені місця у Верховній Раді та побоювання щодо достатньої кількості голосів для підтримки окремих законодавчих ініціатив.

Реформи залишаються ключовою умовою

Цього тижня єврокомісарка з питань розширення Марта Кос відвідала Київ. Під час візиту вона зустрілася з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та керівниками парламентських комітетів, які відповідають за впровадження реформ.

За словами одного з європейських чиновників, після зустрічей стало помітно, що сторони переходять до більш практичної та предметної роботи над процесом вступу.

«У кімнаті відчувалося, що обидві сторони справді починають засукати рукави та брати набагато більше практичної участі в процесі вступу», – розповів співрозмовник видання.

Politico зазначає, що переговори про вступ України до ЄС залишаються надзвичайно чутливим процесом як для Брюсселя, так і для держав-членів Союзу. Будь-які помилки або затримки можуть мати серйозні політичні наслідки як для України, так і для самого Євросоюзу.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляв, що Євросоюз має прискорити процес розширення та активніше працювати з країнами-кандидатами. За його словами, вступ нових держав до блоку може стати реальністю вже найближчими роками. Водночас у Брюсселі неодноразово наголошували, що кожна країна-кандидат повинна виконати всі критерії членства, включно з реформами у сфері правосуддя, боротьби з корупцією та верховенства права.

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Теги: реформа Україна євроінтеграція Європейський Союз

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