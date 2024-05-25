Вертоліт Пашиняна здійснив екстрену посадку (відео)

Прем'єр-міністр Вірменії прокоментував екстрену посадку свого гелікоптера

Вертоліт, на борту якого перебував прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, здійснив екстрену посадку на стадіоні у місті Ванадзор, що на півночі країни. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами глави вірменського уряду, причиною вимушеної посадки стали погодні умови.

«Любі мої, все добре. Через погані погодні умови наш гелікоптер приземлився у Ванадзорі. Тепер ми в дорозі на машині», – написав Пашинян.

Нагадаємо, що уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота.

До слова, тіла президента Ебрагіма Раїсі та членів його делегації, які загинули внаслідок аварії гелікоптера, ідентифіковані, і нема потреби проводити тести ДНК, заявив голова служби управління надзвичайними ситуаціями Мохаммад Хасан Намі.

Як повідомлялося, Іран просив у Сполучених Штатів Америки допомоги після аварії гелікоптера з президентом Ібрагімом Раїсі. Проте Вашингтон не зміг допомогти через «технічні причини», натомість висловив свої співчуття.