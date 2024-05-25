Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вертоліт Пашиняна здійснив екстрену посадку (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вертоліт Пашиняна здійснив екстрену посадку (відео)
Вертоліт глави вірменського уряду здійснив вимушену посадку через погодні умови
скріншот відео Нікола Пашиняна

Прем'єр-міністр Вірменії прокоментував екстрену посадку свого гелікоптера

Вертоліт, на борту якого перебував прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, здійснив екстрену посадку на стадіоні у місті Ванадзор, що на півночі країни. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами глави вірменського уряду, причиною вимушеної посадки стали погодні умови.

«Любі мої, все добре. Через погані погодні умови наш гелікоптер приземлився у Ванадзорі. Тепер ми в дорозі на машині», – написав Пашинян.

Нагадаємо, що уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота.

До слова, тіла президента Ебрагіма Раїсі та членів його делегації, які загинули внаслідок аварії гелікоптера, ідентифіковані, і нема потреби проводити тести ДНК, заявив голова служби управління надзвичайними ситуаціями Мохаммад Хасан Намі.

Як повідомлялося, Іран просив у Сполучених Штатів Америки допомоги після аварії гелікоптера з президентом Ібрагімом Раїсі. Проте Вашингтон не зміг допомогти через «технічні причини», натомість висловив свої співчуття. 

Читайте також:

Теги: Нікол Пашинян Вірменія вертоліт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонники Азербайджану
Азербайджан отримав контроль над чотирма селами на кордоні з Вірменією
Вчора, 14:58
Смерть президента Ібрагіма Раїсі могла бути не випадковою?
Туреччина розкрила низку дивних збігів у аварії гвинтокрила з президентом Ірану
22 травня, 08:36
США не змогли надати допомогу Ірану в пошуку президента Раїсі через «технічні причини»
Іран звертався за допомогою до США після аварії гелікоптера Раїсі
21 травня, 12:57
Туреччина брала участь у пошука гвинтокрила президента Ірану
Туреччина розкрила нові деталі аварії гвинтокрила з Раїсі
21 травня, 09:20
Каблучку президента Ірану було знайдено серед уламків гвинтокрила, що розбився
На місці аварії гвинтокрила знайшли цінну річ, яка належала президенту Ірану
21 травня, 08:39
Президент Ірану загинув під час аварії
«Делікатний момент»: американські журналісти вказали на дивний збіг у аварії гвинтокрила президента Ірану
20 травня, 08:18
Організація договору про колективну безпеку – це військово-політичного блоку, який фактично очолює РФ
Вірменія відмовилась фінансувати Організацію договору про колективну безпеку
8 травня, 18:54
Пашинян не отримав запрошення на «інавгурацію» Путіна
Прем'єр Вірменії зробив заяву про «інавгурацію» Путіна
7 травня, 20:24
Останнім часом Пашинян все більше критикує Путіна і підтримує ЄС
Пашинян, який віддаляється від Путіна, може отримати звинувачення у держзраді
3 травня, 19:29

Соціум

Вертоліт Пашиняна здійснив екстрену посадку (відео)
Вертоліт Пашиняна здійснив екстрену посадку (відео)
Родичі російського окупанта примусили відкрити його труну. Побачене спровокувало скандал
Родичі російського окупанта примусили відкрити його труну. Побачене спровокувало скандал
Партизани здійснили диверсію на залізниці в Ярославлі
Партизани здійснили диверсію на залізниці в Ярославлі
Українські біженці суттєво поповнили скарбницю Чехії: офіційні цифри
Українські біженці суттєво поповнили скарбницю Чехії: офіційні цифри
Німеччина пропонує розподіляти українських біженців рівномірно по країнах ЄС
Німеччина пропонує розподіляти українських біженців рівномірно по країнах ЄС
Очільника Пентагону Остіна буде знову госпіталізовано
Очільника Пентагону Остіна буде знову госпіталізовано

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Німеччина виселяє українських біженців із квартир: у чому причина
58K
«Інфлюенсер Бога». Папа Римський визнав 15-річного блогера святим
29K
На Львівщині знайдено митну декларацію на майже 10 тис. зниклих аптечок для ЗСУ
21K
Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу
4633
Кулеба прокоментував повідомлення про нібито готовність Путіна до переговорів
4055
На Україну суне негода: оголошено штормове попередження

Новини

Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
Вчора, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Вчора, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Вчора, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Вчора, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
23 травня, 20:15

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua