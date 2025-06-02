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WP: Україна переписала правила війни, повторивши ключову подію Другої світової

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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WP: Україна переписала правила війни, повторивши ключову подію Другої світової
Операція «Павутина» не стане вирішальним ударом по Росії, як і напад на Перл-Гарбор по США
скріншот з відео

Атака на Перл-Гарбор ознаменувала сходження авіаносців як домінуючої сили в морській війні

Атака України на російські аеродроми зіграла таку саму роль у військовій історії, як і атака Японії на Перл-Гарбор у 1941 році, повністю переписавши правила ведення війни. Про це повідомляє Главком з посиланням на The Washington Post.

Як зазначає оглядач Макс Бут, атака на Перл-Гарбор ознаменувала сходження авіаносців як домінуючої сили в морській війні. Зі свого боку атака українських безпілотників по російських винищувачах виявила вразливість авіабаз у всьому світі.

«Аналогія може мати сенс, оскільки обидві атаки можуть означати відхід у минуле колись домінантних систем озброєння: лінкорів у 1941 році, пілотованих літаків сьогодні. Рій українських безпілотників, будівництво яких, ймовірно, коштувало десятки тисяч доларів, міг завдати шкоди на суму 2 мільярди доларів найскладнішим літакам Росії», – каже він.

За словами експерта, українці виявили критичну вразливість, «яка має позбавити сну кожного генерала у світі». «Якщо українці змогли протягнути безпілотники так близько до великих авіабаз у такій воєнізованій державі, як Росія, що завадить китайцям зробити те ж саме з авіабазами США? Або пакистанцям з індійськими авіабазами? Або північнокорейцям з південнокорейськими авіабазами?» – зазначає фахівець.

У результаті військові, які думали, що вони убезпечили свої авіабази за допомогою електрифікованих парканів і постів охорони, тепер муситимуть зважати на загрозу з неба, що виходить від дешевих, всюдисущих безпілотників. Це потребуватиме величезних інвестицій у системи боротьби з безпілотниками. Гроші, витрачені на звичайні пілотовані системи озброєння, дедалі більше здаються такими ж марними, як і витрати на кавалерію в 1930-х роках, зазначає Бут.

Як зазначає Бут, операція «Павутина» не стане вирішальним ударом по російських військових, як і напад на Перл-Гарбор не був вирішальним ударом по американських військових. Однак атака вкотре показує, що українці виявляються набагато стійкішими й адаптованішими бійцями, ніж будь-хто очікував до початку повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, атака України також може підірвати ядерну стабільність, оскільки ті ж бомбардувальники призначені й для запуску ядерної зброї.

Як відомо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж $2 млрд. Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

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Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни. За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичного погляду. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня.

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Теги: аеродром літак СБУ

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