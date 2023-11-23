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Загострення на Близькому Сході: Катар повідомив, коли настане тимчасове перемир'я в Газі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загострення на Близькому Сході: Катар повідомив, коли настане тимчасове перемир'я в Газі
Ізраїль отримав «початковий» список імен заручників, які, як очікується, будуть звільнені
фото з відкритих джерел

Угода, укладена за посередництва Катару і США, передбачає звільнення ХАМАСом 50 ізраїльських жінок і дітей 

Тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом має розпочатись в п'ятницю, 24 листопада, о 7 ранку. Перша група з 13 ізраїльських заручників буде звільнена о 16:00 того ж дня. Про це повідомляє Times of Israel.

Речник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що вони отримали список імен цивільних осіб, яких ХАМАС звільнить у перший день угоди.

Канцелярія прем'єр-міністра також заявила, що Ізраїль отримав «початковий» список імен заручників, які, як очікується, будуть звільнені, а «відповідні чиновники перевіряють деталі списку і в даний час контактують з усіма сім'ями».

Угода, укладена за посередництва Катару і США, передбачає звільнення ХАМАСом 50 ізраїльських жінок і дітей, взятих у заручники 7 жовтня, в обмін на затишшя в бойових діях протягом чотирьох днів і звільнення 150 палестинських ув'язнених, яких Ізраїль утримує за терористичні злочини, всі вони – жінки або неповнолітні. Угода також забезпечить надходження палива і гуманітарних вантажів до Гази.

Ізраїль сподівається, що остаточна кількість заручників буде більшою, ніж початкові 50. ХАМАС заявив, що скористається паузою, щоб спробувати знайти більше жінок і дітей, які утримуються різними осередками, і сторони домовилися, що кожні додаткові 10 звільнених заручників означатимуть ще один день затишшя. Ізраїльські чиновники вважають, що терористичне угрупування потенційно може знайти ще близько 30 ізраїльських матерів і дітей.

Згідно з досягнутими домовленостями, після того, як угода набуде чинності, кожна група заручників, яку щодня звільнятиме ХАМАС, буде передаватися Ізраїлю через один з прикордонних контрольно-пропускних пунктів у Газі.

Як повідомлялося, син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль

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Теги: звільнення ХАМАС Катар заручники Ізраїль

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