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Декриміналізація порнографії. Рада підтримала законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Декриміналізація порнографії. Рада підтримала законопроєкт
Підтримано законопроєкт №15294
фото: Ярослав Железняк/Telegram

За законопроєкт проголосували 231 народний депутат

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15294 про посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії, що містить положення про декриміналізацію дорослого контенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За законопроєкт проголосували 231 народний депутат. Проти – вісім парламентарів, троє утрималися.

«Документ передбачає посилення кримінальної відповідальності за збут і розповсюдження матеріалів інтимного характеру дітям, примушування неповнолітніх до участі у їх створенні, а також за поширення «дорослого контенту» за участі дітей», – наголосила Рада.

Змінами до статей 301, 3011, 3012, 302, 303 КК України пропонується передбачити та посилити кримінальну відповідальність за:

  • збут неповнолітнім та малолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру;
  • одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження;
  • проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої чи малолітньої особи;
  • створення або утримання місць розпусти і звідництво із залученням неповнолітніх чи малолітніх;
  • сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинені стосовно неповнолітніх чи малолітніх.

Також пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам.

Напередодні, у травні 2026 року, Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №12191 щодо скасування кримінальної відповідальності за створення та поширення порнографії за участі повнолітніх.

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Теги: Верховна Рада законопроєкт

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