Декриміналізація порнографії. Рада підтримала законопроєкт

За законопроєкт проголосували 231 народний депутат

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15294 про посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії, що містить положення про декриміналізацію дорослого контенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За законопроєкт проголосували 231 народний депутат. Проти – вісім парламентарів, троє утрималися.

«Документ передбачає посилення кримінальної відповідальності за збут і розповсюдження матеріалів інтимного характеру дітям, примушування неповнолітніх до участі у їх створенні, а також за поширення «дорослого контенту» за участі дітей», – наголосила Рада.

Змінами до статей 301, 3011, 3012, 302, 303 КК України пропонується передбачити та посилити кримінальну відповідальність за:

збут неповнолітнім та малолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру;

одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження;

проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої чи малолітньої особи;

створення або утримання місць розпусти і звідництво із залученням неповнолітніх чи малолітніх;

сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинені стосовно неповнолітніх чи малолітніх.

Також пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам.

Напередодні, у травні 2026 року, Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №12191 щодо скасування кримінальної відповідальності за створення та поширення порнографії за участі повнолітніх.