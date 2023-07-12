Зеленський анонсував потужний оборонний пакет від Австралії

За словами Зеленського, між Україною та Австралією панує повне політичне розуміння

Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster

У рамках нового оборонного пакету Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами перемовин із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

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«Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 «Бушмастерами», – зазначив він.

За словами Зеленського, між Україною та Австралією панує повне політичне розуміння. Президент назвав цю зустріч успішною.

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Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 12 липня, провів зустріч із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Також Зеленський також назвав основні пріоритети для України на саміті НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагається переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі.