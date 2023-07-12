Зеленський анонсував потужний оборонний пакет від Австралії
Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster
У рамках нового оборонного пакету Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами перемовин із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.
«Новий потужний оборонний пакет, включно з 30 «Бушмастерами», – зазначив він.
За словами Зеленського, між Україною та Австралією панує повне політичне розуміння. Президент назвав цю зустріч успішною.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 12 липня, провів зустріч із прем’єром Великої Британії Ріші Сунаком на полях саміту НАТО у Вільнюсі.
Також Зеленський також назвав основні пріоритети для України на саміті НАТО.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський «в останню хвилину» намагається переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі.
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