Кім Чен Ин пообіцяв наростити ядерний арсенал, щоб обігнати світ

Пленум ЦК партії підтримав прискорення будівництва стратегічного крейсера й розкритикував союз Сеула з Вашингтоном

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин доручив військовим прискорити розробку нових озброєнь і продовжити зміцнення ядерного потенціалу країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap, що цитує північнокорейське агентство KCNA.

Про що йшлося на пленумі

Керівна Трудова партія Кореї провела другий пленум Центрального комітету дев'ятого скликання. Засідання тривало три дні – із суботи до понеділка, 20–22 червня, – під керівництвом Кім Чен Ина. Учасники підбили підсумки виконання партійних рішень за першу половину року й переглянули порядок денний, визначений на лютневому з'їзді партії.

«Найправильніший і єдиний шлях»

Учасники засідання підтвердили курс на розширення ядерних сил, назвавши їх «основою військового суверенітету» держави та «опорою стратегії стримування або ведення війни». На пленумі одностайно ухвалили рішення, що неухильне утвердження статусу ядерної держави є «найправильнішим і єдиним способом» впевнено реагувати на дедалі складнішу й непередбачувану міжнародну військово-політичну ситуацію.

«На основі ядерних технологій реалізовуватимуться масштабніші, новаторські та надихаючі плани, причому дедалі швидшими темпами», – передає KCNA. Кім Чен Ин поставив перед військовими завдання безперервно наростити потужні оборонні засоби «власним шляхом і з метою обігнати світ».

Крейсер і політика щодо Південної Кореї

Партія також пообіцяла прискорити будівництво стратегічного керованого ракетного крейсера водотоннажністю 10 тис. тонн – рішення про його створення ухвалили ще в квітні.

Пхеньян знову підтвердив, що вважає Південну Корею своїм найворожішим сусідом, і різко розкритикував військовий союз Сеула з Вашингтоном, зокрема засідання Консультативної групи з ядерних питань, яке відбулося раніше цього місяця.

Крім того, секретарем Центрального комітету партії обрали Чо Йон Вона, який раніше очолював постійний комітет Верховних народних зборів – парламенту Північної Кореї.

Зв'язок із лютневим з'їздом партії

На пленумі також проаналізували виконання рішень з'їзду Трудової партії Кореї, який відбувався 19–25 лютого і став найважливішим політичним заходом країни з 2021 року. Тоді делегати визначили п'ятирічний курс розвитку економіки, оборони та зовнішньої політики, а також оновили партійне керівництво. Нинішнє засідання, по суті, стало проміжною звіркою того, наскільки режим встигає виконувати поставлені тоді завдання.

Нагадаємо, у лютому 2026 року керівна Трудова партія Північної Кореї переобрала Кім Чен Ина генеральним секретарем. До слова, за оцінками аналітиків, ядерний арсенал КНДР уже наближається до критичної межі і здатен долати наземні системи протиракетної оборони США.