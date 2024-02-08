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Польські фермери заблокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Польські фермери заблокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною
На початку наступного тижня очікується ускладнення руху через пункти пропуску «Устилуг» та «Угринів»
фото: Polskie Radio Lublin

9 лютого розпочнеться страйк фермерів на ділянках, що межують з трьома українськими пунктами пропуску 

Через страйк польських фермерів найближчим часом буде заблоковано п'ять пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За попередньою інформацією, 9 лютого орієнтовно о 10.00 за київським часом розпочнеться страйк фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами «Ягодин», «Рава-Руська» та «Шегині».

Протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску «Ягодин» та «Шегині», у напрямку пункту пропуску «Рава-Руська» – по дві. 

Гуманітарний вантаж та автобуси пропускатимуть безперешкодно.

На початку наступного тижня, з 12 лютого, очікується ускладнення руху для вантажівок через пункти пропуску «Устилуг» та «Угринів». Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.

До того ж, за інформацією, отриманою від угорських прикордонників, 9 лютого фермери планують проведення акції протесту біля кордону на автошляху до пункту пропуску «Захонь», що навпроти українського «Чоп (Тиса)». Попередньо, учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту.

Нагадаємо, у рамках страйку, який проходитиме на території Польщі суміжній з «Угриновом», обмеження стосуватимуться вантажівок вагою до 7,5 т та понад 7,5 т., як на виїзд з України так і в напрямку вʼїзду в Україну. 

Раніше Державна митна служба України підтвердила, що польські фермери планують розпочати страйк на окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого. 

Як повідомлялось, 2 лютого польські фермери оголосили загальнонаціональний страйк із блокадою доріг та прикордонних пунктів пропуску, запланований на 9 лютого.

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?
Теги: Польща блокування страйк вантажівки

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